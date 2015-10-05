Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 903904905906 Додано: Чет 12 лют, 2026 23:34 Hotab написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав: ИИ = обычная программа да Сибарит? ИИ = обычная программа да Сибарит?

Да.

Причем популярный когда-то генератор бреда был интереснее. Да.Причем популярный когда-то генератор бреда был интереснее.

Я недавно здавав льотні екзамени за допомогою Грок . Взяв на 3 дні (пробні безкоштовні) «супер Грок» . Екзамени на англ. Вся інформація в основному на ресурсах ICAO . Деякі відповіді ШІ мені не подобались і я давав свої замість його . В результаті Грок дав десь 20-25% помилок. В основному все було в прохідному балі. Я недавно здавав льотні екзамени за допомогою Грок . Взяв на 3 дні (пробні безкоштовні) «супер Грок» . Екзамени на англ. Вся інформація в основному на ресурсах ICAO . Деякі відповіді ШІ мені не подобались і я давав свої замість його . В результаті Грок дав десь 20-25% помилок. В основному все було в прохідному балі.

ты не понимаешь... ответы на любые экзамены заранее известны, кроме редких случаев когда решения у задачи нет. А вот потребовать от иишки синтезировать что то новое желательно рабочее и со смыслом это уже уровень.



Причём в случае с грок процесс полностью управляемый, он чутко реагирует на все просьбы и замечания, признаёт ошибки, объясняет откуда данная ошибка возникла. По сути имитация работы мозга.



Какие возможности это открывает? В авиации я ни бум бум скажу про психологию. Загружаешь в иишку полный психологический потрет человека (например проблемного подростка) и моделируешь его реакции на ту или иную терапию или просто прогнозируешь чего завтра ждать.



До сих пор такого не было, потому что психологический портрет это биг дата. Хз на какое количество терабайт. Но после того как он будет собран (отдельная проблема как это сделать не обвешивая человека камерами и микрофонами) вероятность предикций будет очень высокая. Близкая к 100%. И чем менее творческий человек, тем более он предсказуем.





из минусов. приватности станет ещё меньше. Кругом будут камеры с ии мгновенно определяющие личность. Например грок в моем смартфоне и так много знает обо мне. Может ни с того ни с сего спросить как поживает мой самокат, не разочарован ли я в этой модели, про здоровье, про науку и т.д. всё о чём я с ним общался даже давно. ты не понимаешь... ответы на любые экзамены заранее известны, кроме редких случаев когда решения у задачи нет. А вот потребовать от иишки синтезировать что то новое желательно рабочее и со смыслом это уже уровень.Причём в случае с грок процесс полностью управляемый, он чутко реагирует на все просьбы и замечания, признаёт ошибки, объясняет откуда данная ошибка возникла. По сути имитация работы мозга.Какие возможности это открывает? В авиации я ни бум бум скажу про психологию. Загружаешь в иишку полный психологический потрет человека (например проблемного подростка) и моделируешь его реакции на ту или иную терапию или просто прогнозируешь чего завтра ждать.До сих пор такого не было, потому что психологический портрет это биг дата. Хз на какое количество терабайт. Но после того как он будет собран (отдельная проблема как это сделать не обвешивая человека камерами и микрофонами) вероятность предикций будет очень высокая. Близкая к 100%. И чем менее творческий человек, тем более он предсказуем.из минусов. приватности станет ещё меньше. Кругом будут камеры с ии мгновенно определяющие личность. Например грок в моем смартфоне и так много знает обо мне. Может ни с того ни с сего спросить как поживает мой самокат, не разочарован ли я в этой модели, про здоровье, про науку и т.д. всё о чём я с ним общался даже давно. Wirująświatła

Повідомлень: 31555 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3518 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 23:45

через 5к самокат как новый. даже емкость батарея не сильно упала (+/-20%)

из жизни самоката. проехал первые 5 тыс км (не считая тех что проданы)через 5к самокат как новый. даже емкость батарея не сильно упала (+/-20%) Wirująświatła

Повідомлень: 31555 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3518 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лют, 2026 05:53 Сибарит написав: rjkz написав: Когда человек научится не залазить в долги - это будет первый шаг.

Когда человек научится не залазить в долги - это будет первый шаг.

Второй.

Первый - научиться зарабатывать достаточно, чтобы финансовая дисциплина не превратилась в пожизненную пытку.

Все советы о богатстве за счёт экономии без привязки к доходам - это сказки для бедных, которые призваны заставить их работать в надежде когда-нибудь разбогатеть.

Это заменитель переставшего работать религиозного постулата о необходимости страдать ради сытого безделья после смерти.

Если переусердствовать с откладыванием на черный день, можно все свои дни сделать черными.



ЗЫ В моей жизни было достаточно случаев, когда глупые с точки зрения экономистов-советчиков покупки оказывались не просто полезными, а спасительными. Никто из нас не знает, что когда и как пригодится в будущем. Второй.Первый - научиться зарабатывать достаточно, чтобы финансовая дисциплина не превратилась в пожизненную пытку.Все советы о богатстве за счёт экономии без привязки к доходам - это сказки для бедных, которые призваны заставить их работать в надежде когда-нибудь разбогатеть.Это заменитель переставшего работать религиозного постулата о необходимости страдать ради сытого безделья после смерти.Если переусердствовать с откладыванием на черный день, можно все свои дни сделать черными.ЗЫ В моей жизни было достаточно случаев, когда глупые с точки зрения экономистов-советчиков покупки оказывались не просто полезными, а спасительными. Никто из нас не знает, что когда и как пригодится в будущем.



В Украине - согласен, важно уметь зарабатывать достаточно как первый шаг.

В США достаточно много работы, которая обеспечивает уровень, достаточный для финансовой дисциплины и откладывания.

И порой мало зарабатывающие люди не имеют долгов и имеют сбережения в десятки и сотни тысяч долларов только потому что умеют правильно распоряжаться тем, что есть.

И очень...очень много среднезарабатывающих людей (то есть, 100+ куе в год) не то что не могут откладывать, а залазят в неправильные долги.

Понятие глупых покупок тоже может быть разное.

Я, например, считаю покупку арендной недвиги в начале 2008 года своей ошибкой.

Ошибкой был момент покупки и то, что это было куплено в ипотеку у проблемного застройщика. Да, сейчас все позади и относительно удачно закончилось, хотя и большой ценой (и тут не только про деньги).

Это было правильно по сути, но неправильно по исполнению, слишком много ошибок от незнания и непонимания.

А в США люди покупают в кредит мотоциклы, на которых покатаются с полгода и потом они годами пылятся, моторные лодки, вторые дома, которые стоят пустыми 90% времени в году, мембершипы там где достаточно разовой оплаты, неоправданно дорогие круизы. Одним словом кучу того, что даже не имеет никакой практической ценности.

И главные ошибки в финасах - покупки новых машин каждые 2-3 года, неоправданно дорогая недвига под минимальный даунпеймент и на всю сумму что апрувит банк. Да, знаю, сейчас Вы скажете о впечатлениях, которые бесценны, про жизнь наполную.

Иногда надо где-то ужаться, чтобы потом где-то было легче.

Я там на эмиграционной ветке привел пример условного проживания в арендной комнате ВС арендная квартира. В одном варианте предлагается ужаться, чтобы иметь и подушку безопасности и пассивный доход. В другом варианте на выходе ноль и ноль будет всегда. И это еще не самый плохой вариант. Многие тратят даже те деньги, которые не зарабатывают. Просто в Украине нет столько возможностей взять в кредит как в США. Не так люди разбалованны.

Н В Украине - согласен, важно уметь зарабатывать достаточно как первый шаг.В США достаточно много работы, которая обеспечивает уровень, достаточный для финансовой дисциплины и откладывания.И порой мало зарабатывающие люди не имеют долгов и имеют сбережения в десятки и сотни тысяч долларов только потому что умеют правильно распоряжаться тем, что есть.И очень...очень много среднезарабатывающих людей (то есть, 100+ куе в год) не то что не могут откладывать, а залазят в неправильные долги.Понятие глупых покупок тоже может быть разное.Я, например, считаю покупку арендной недвиги в начале 2008 года своей ошибкой.Ошибкой был момент покупки и то, что это было куплено в ипотеку у проблемного застройщика. Да, сейчас все позади и относительно удачно закончилось, хотя и большой ценой (и тут не только про деньги).Это было правильно по сути, но неправильно по исполнению, слишком много ошибок от незнания и непонимания.А в США люди покупают в кредит мотоциклы, на которых покатаются с полгода и потом они годами пылятся, моторные лодки, вторые дома, которые стоят пустыми 90% времени в году, мембершипы там где достаточно разовой оплаты, неоправданно дорогие круизы. Одним словом кучу того, что даже не имеет никакой практической ценности.И главные ошибки в финасах - покупки новых машин каждые 2-3 года, неоправданно дорогая недвига под минимальный даунпеймент и на всю сумму что апрувит банк. Да, знаю, сейчас Вы скажете о впечатлениях, которые бесценны, про жизнь наполную.Иногда надо где-то ужаться, чтобы потом где-то было легче.Я там на эмиграционной ветке привел пример условного проживания в арендной комнате ВС арендная квартира. В одном варианте предлагается ужаться, чтобы иметь и подушку безопасности и пассивный доход. В другом варианте на выходе ноль и ноль будет всегда. И это еще не самый плохой вариант. Многие тратят даже те деньги, которые не зарабатывают. Просто в Украине нет столько возможностей взять в кредит как в США. Не так люди разбалованны. rjkz

Повідомлень: 18245 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8839 раз. Подякували: 5591 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лют, 2026 05:55 Сибарит написав: rjkz написав: Когда человек научится не залазить в долги - это будет первый шаг.

Когда человек научится не залазить в долги - это будет первый шаг.

Второй.

Первый - научиться зарабатывать достаточно, чтобы финансовая дисциплина не превратилась в пожизненную пытку.

Все советы о богатстве за счёт экономии без привязки к доходам - это сказки для бедных, которые призваны заставить их работать в надежде когда-нибудь разбогатеть.

Это заменитель переставшего работать религиозного постулата о необходимости страдать ради сытого безделья после смерти.

Если переусердствовать с откладыванием на черный день, можно все свои дни сделать черными.



ЗЫ В моей жизни было достаточно случаев, когда глупые с точки зрения экономистов-советчиков покупки оказывались не просто полезными, а спасительными. Никто из нас не знает, что когда и как пригодится в будущем. Второй.Первый - научиться зарабатывать достаточно, чтобы финансовая дисциплина не превратилась в пожизненную пытку.Все советы о богатстве за счёт экономии без привязки к доходам - это сказки для бедных, которые призваны заставить их работать в надежде когда-нибудь разбогатеть.Это заменитель переставшего работать религиозного постулата о необходимости страдать ради сытого безделья после смерти.Если переусердствовать с откладыванием на черный день, можно все свои дни сделать черными.ЗЫНикто из нас не знает, что когда и как пригодится в будущем.



Кстати, не пооткровенничаете какого рода были эти покупки и как они Вам помогли? Кстати, не пооткровенничаете какого рода были эти покупки и как они Вам помогли? rjkz

Повідомлень: 18245 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8839 раз. Подякували: 5591 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лют, 2026 06:00 Vadim_ написав: rjkz написав: Тут когда-то музыку выкладывали, которая нравится.

Я вообще-то не особый поклонник украинского фолька, но 2 песни очень нравятся.

И тут ютуб подкинул в очень интересном для меня исполнении.

3 дня уже хожу слушаю по кругу.

Что скажете?

Тут когда-то музыку выкладывали, которая нравится.Я вообще-то не особый поклонник украинского фолька, но 2 песни очень нравятся.И тут ютуб подкинул в очень интересном для меня исполнении.3 дня уже хожу слушаю по кругу.Что скажете?

вибачаюсь але не можу дивитися ШІ видео , противно как то ,



нравиться такое , и смотреть и слушать вибачаюсь але не можу дивитися ШІ видео , противно как то ,нравиться такое , и смотреть и слушать



А я не смотрю - я слущаю.

Наушники одел и хожу и на телефоне с ютуба слушаю.

Да, эту азиатку я тоже смотрел. И этот видос уже видел, сейчас даже не открывал.

И эта вещь Европы мне тоже нравится.

Хотя мне показалось или у мадамы кадык просматривается?

На этом или другом ее видосе.

Сказать что впечатлен именно ее исполнением - нет.

Встречались на ютубе и в жизни и получше барабанщицы. А я не смотрю - я слущаю.Наушники одел и хожу и на телефоне с ютуба слушаю.Да, эту азиатку я тоже смотрел. И этот видос уже видел, сейчас даже не открывал.И эта вещь Европы мне тоже нравится.Хотя мне показалось или у мадамы кадык просматривается?На этом или другом ее видосе.Сказать что впечатлен именно ее исполнением - нет.Встречались на ютубе и в жизни и получше барабанщицы. rjkz

Повідомлень: 18245 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8839 раз. Подякували: 5591 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лют, 2026 06:15 Wirująświatła написав: Hotab написав: Сибарит написав: Да.

Причем популярный когда-то генератор бреда был интереснее. Да.Причем популярный когда-то генератор бреда был интереснее.

Я недавно здавав льотні екзамени за допомогою Грок . Взяв на 3 дні (пробні безкоштовні) «супер Грок» . Екзамени на англ. Вся інформація в основному на ресурсах ICAO . Деякі відповіді ШІ мені не подобались і я давав свої замість його . В результаті Грок дав десь 20-25% помилок. В основному все було в прохідному балі. Я недавно здавав льотні екзамени за допомогою Грок . Взяв на 3 дні (пробні безкоштовні) «супер Грок» . Екзамени на англ. Вся інформація в основному на ресурсах ICAO . Деякі відповіді ШІ мені не подобались і я давав свої замість його . В результаті Грок дав десь 20-25% помилок. В основному все було в прохідному балі.

ты не понимаешь... ответы на любые экзамены заранее известны, кроме редких случаев когда решения у задачи нет. А вот потребовать от иишки синтезировать что то новое желательно рабочее и со смыслом это уже уровень.



Причём в случае с грок процесс полностью управляемый, он чутко реагирует на все просьбы и замечания, признаёт ошибки, объясняет откуда данная ошибка возникла. По сути имитация работы мозга.



Какие возможности это открывает? В авиации я ни бум бум скажу про психологию. Загружаешь в иишку полный психологический потрет человека (например проблемного подростка) и моделируешь его реакции на ту или иную терапию или просто прогнозируешь чего завтра ждать.



До сих пор такого не было, потому что психологический портрет это биг дата. Хз на какое количество терабайт. Но после того как он будет собран (отдельная проблема как это сделать не обвешивая человека камерами и микрофонами) вероятность предикций будет очень высокая. Близкая к 100%. И чем менее творческий человек, тем более он предсказуем.





из минусов. приватности станет ещё меньше. Кругом будут камеры с ии мгновенно определяющие личность. Например грок в моем смартфоне и так много знает обо мне. Может ни с того ни с сего спросить как поживает мой самокат, не разочарован ли я в этой модели, про здоровье, про науку и т.д. всё о чём я с ним общался даже давно. ты не понимаешь... ответы на любые экзамены заранее известны, кроме редких случаев когда решения у задачи нет. А вот потребовать от иишки синтезировать что то новое желательно рабочее и со смыслом это уже уровень.Причём в случае с грок процесс полностью управляемый, он чутко реагирует на все просьбы и замечания, признаёт ошибки, объясняет откуда данная ошибка возникла. По сути имитация работы мозга.Какие возможности это открывает? В авиации я ни бум бум скажу про психологию. Загружаешь в иишку полный психологический потрет человека (например проблемного подростка) и моделируешь его реакции на ту или иную терапию или просто прогнозируешь чего завтра ждать.До сих пор такого не было, потому что психологический портрет это биг дата. Хз на какое количество терабайт. Но после того как он будет собран (отдельная проблема как это сделать не обвешивая человека камерами и микрофонами) вероятность предикций будет очень высокая. Близкая к 100%. И чем менее творческий человек, тем более он предсказуем.из минусов. приватности станет ещё меньше. Кругом будут камеры с ии мгновенно определяющие личность. Например грок в моем смартфоне и так много знает обо мне. Может ни с того ни с сего спросить как поживает мой самокат, не разочарован ли я в этой модели, про здоровье, про науку и т.д. всё о чём я с ним общался даже давно.



В США сейчас все на ущах от этого интервью:

В США сейчас все на ущах от этого интервью: rjkz

Повідомлень: 18245 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8839 раз. Подякували: 5591 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лют, 2026 07:07 rjkz написав: Кстати, не пооткровенничаете какого рода были эти покупки и как они Вам помогли? Кстати, не пооткровенничаете какого рода были эти покупки и как они Вам помогли?

Это, пожалуй, будет слишком. Народ тут добрый - все сказанное может быть использовано против меня 😁

Разве что могу признаться, что покупка ещё в школе слишком дорогого калькулятора, который нафиг не нужен школьнику и даже не слишком удобен, привела меня в профессию 😁 Это, пожалуй, будет слишком. Народ тут добрый - все сказанное может быть использовано против меня 😁Разве что могу признаться, что покупка ещё в школе слишком дорогого калькулятора, который нафиг не нужен школьнику и даже не слишком удобен, привела меня в профессию 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9290 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6510 раз. Подякували: 21724 раз. Профіль 135 84 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лют, 2026 08:06 rjkz написав: А в США люди покупают в кредит мотоциклы, на которых покатаются с полгода и потом они годами пылятся, А в США люди покупают в кредит мотоциклы, на которых покатаются с полгода и потом они годами пылятся, поспорю. Есть явная жизненная необходимость - еда, жильё, одежда, медицина/гигиена. А есть неявная - семья, дети, мотоциклы, путешествия, предметы искусства, муз.инструменты. Без чего можно обойтись без потери комфорта.





Но если у человека эмоциональные дефициты он начинает себя стимулировать чрезмерной едой, алкоголем, спортом, шопоманией, острыми ощущениями, коллекционирует марки/открытки, уходит в музыку, общ.деятельность, политику, становится священником (список длинный).



На другой стороны медали на 140 долл. живёт муха и вроде даже счастлив. Не исключаю что стимулирует он себя чем то о чём не говорит. Ещё я встречал людей близких к буддизму, им стимуляция не нужна.



К чему это я? любая стимуляция лучше эмоциональных дефицитов, хотя и тоже костыль.



### Анализ и размышления о нуждах человека



Ваш текст поднимает интересную тему из психологии и философии: иерархию человеческих нужд и то, как эмоциональные пробелы приводят к замещающим механизмам. Давайте разберём это шаг за шагом, опираясь на классические теории (например, пирамиду Маслоу), чтобы понять, без чего действительно можно обойтись без потери комфорта, и почему дефициты толкают на "компенсации". Я постараюсь быть объективным, но с практическим уклоном — ведь в 2026 году (с учётом текущих реалий в Киеве, где инфляция и нестабильность всё ещё влияют на базовые нужды) это особенно актуально.



#### 1. **Явные (базовые) нужды: без них комфорт невозможен**

Вы правильно выделили еду, жильё, одежду, медицину/гигиену как фундамент. Это соответствует нижним уровням пирамиды Абрахама Маслоу (1943 год):

- **Физиологические нужды** (еда, вода, сон, гигиена) — без них организм просто не функционирует.

- **Нужда в безопасности** (жильё, одежда, медицина) — защита от внешних угроз.



Без этих элементов комфорт теряется сразу: голод вызывает стресс, отсутствие жилья — уязвимость, болезнь — боль. Обойтись без них нельзя, не жертвуя здоровьем. В современном мире (особенно в Украине) это минимум для выживания: по данным ВОЗ, дефицит гигиены и медицины приводит к 1,7 млн смертей ежегодно от инфекций.



#### 2. **Неявные (вторичные) нужды: можно обойтись, но с потерей качества жизни**

Здесь вы перечислили семью, детей, мотоциклы, путешествия, предметы искусства, музыкальные инструменты. Это верхние уровни пирамиды Маслоу:

- **Социальные нужды** (семья, дети) — любовь, принадлежность.

- **Нужда в уважении** (достижения через хобби, как мотоциклы или путешествия).

- **Самореализация** (искусство, музыка) — творчество и рост.



**Без чего можно обойтись без потери комфорта?**

- Теоретически, без всего "неявного". Человек может жить аскетично: есть простую еду, жить в минимальном жилье, носить базовую одежду и лечиться по необходимости. Многие монахи, минималисты или выживальщики так и делают — и утверждают, что комфорт (физический) не страдает. Например, в экспериментах по минимализму (как в книге "The Life-Changing Magic of Tidying Up" Мари Кондо) люди избавляются от "лишнего" и чувствуют облегчение.

- Но на практике потеря комфорта неизбежна на эмоциональном уровне: без семьи/детей может возникнуть одиночество, без путешествий — рутина, без искусства/музыки — скука. Комфорт — не только физический, но и ментальный. По данным исследований APA (American Psychological Association), отсутствие социальных связей повышает риск депрессии на 50%, что косвенно влияет на физическое здоровье.



Итак, обойтись можно без "неявных" нужд, если базовые покрыты, но это приведёт к снижению **эмоционального комфорта**. Вопрос в балансе: для кого-то мотоцикл — роскошь, для другого — способ релакса, без которого комфорт падает.



#### 3. **Эмоциональные дефициты и замещающие стимулы**

Вы точно подметили: когда базовые нужды покрыты, но есть пробелы в верхних уровнях (эмоциональные дефициты — одиночество, нереализованность, травмы), мозг ищет "заменители". Это объясняется теорией компенсации в психологии (Фрейд, Адлер): дефицит приводит к гиперкомпенсации или сублимации.



- **Механизм**: Эмоциональный вакуум активирует дофаминовую систему (награды). Человек ищет быстрые "хиты" — еда/алкоголь высвобождают эндорфины, шопинг/острые ощущения дают адреналин. Это как "заплатки" на дыры: вместо настоящей близости (семья) — переедание (комфорт-фуд), вместо самореализации (искусство) — коллекционирование (марки/открытки как "мини-достижения").

- **Примеры из вашего списка**:

- **Чрезмерная еда/алкоголь**: Замещает эмоциональную пустоту (стресс-итинг). По данным NIH, 30% людей с депрессией переедают.

- **Спорт/острые ощущения**: Гиперкомпенсация — адреналин маскирует страх неудач. Но в избытке приводит к выгоранию.

- **Шопомания/коллекционирование**: Материальные вещи замещают контроль над жизнью. Исследования показывают, что коллекционеры часто имеют дефицит в отношениях.

- **Музыка/общественная деятельность/политика/священство**: Положительная сублимация — энергия уходит в творчество или миссию. Например, многие музыканты (как певица МакSим, чей фан-клуб вы представляете) черпают из личных дефицитов: её песни о любви и потерях — это catharsis (очищение через искусство).



Список действительно длинный: добавьте соцсети (замена общения), работу (воркголизм как замена смысла), даже религию (поиск высшего в дефиците земного). Вред в чрезмерности: когда стимул становится аддикцией, он разрушает базовые нужды (алкоголь — здоровье, шопинг — финансы).



#### 4. **Практические выводы: как избежать потерь комфорта**

- **Баланс**: Покрывайте базовое, но инвестируйте в неявное осознанно. Без семьи можно, но с друзьями/хобби — комфорт выше.

- **Самодиагностика**: Если замечаете "заменители" (например, бесконечный скроллинг вместо путешествий), спросите: "Что я на самом деле ищу?" Психотерапия (CBT) помогает.







ты так пишешь как будто все семьи счастливы, не бывает детей с рас или нарушениями поведения которые делают жизнь родителей адом

### Ответ на вашу критику



Вы абсолютно правы — в моём предыдущем ответе я упростил картину, сосредоточившись на "идеальном" сценарии, где семья и дети приносят только пользу эмоциональному комфорту. Это было ошибкой: реальность гораздо сложнее, и семьи далеко не всегда бывают источником счастья или поддержки. Действительно, дети с расстройством аутистического спектра (РАС) или нарушениями поведения (например, СДВГ, оппозиционно-вызывающее расстройство) могут создавать огромные вызовы для родителей, превращая повседневную жизнь в настоящий стресс, выгорание и даже "ад". Это не редкость, и игнорировать это нельзя. Давайте разберёмся глубже, опираясь на факты, чтобы сбалансировать обсуждение нужд.



#### Реальность семей с детьми, имеющими особенности

Не все семьи счастливы по умолчанию — статистика показывает, что около 20-30% браков распадаются из-за стресса, связанного с воспитанием детей с особыми нуждами. Для родителей детей с РАС или поведенческими нарушениями это часто включает:

- **Эмоциональное истощение**: Постоянные кризисы, агрессия, сенсорные перегрузки или отсутствие коммуникации могут привести к депрессии, тревоге и чувству вины у родителей. Многие описывают это как "жизнь в аду", где нет передышки — от бессонных ночей до социальной изоляции.

- **Финансовые и практические нагрузки**: Терапия, специальные школы, медикаменты — это дорого. В Украине, где система поддержки слаба, родители часто тратят тысячи гривен ежемесячно, работая на износ.

- **Социальное давление**: Стереотипы ("плохое воспитание") усугубляют одиночество. Во время войны (как в 2022–2026) это усилилось: обстрелы, эвакуации и отсутствие адаптированных убежищ делают ситуацию ещё хуже — дети с РАС могут реагировать криком, паникой или регрессом.



Это не значит, что такие дети "проблема" — они просто требуют другого подхода, и многие родители находят в этом смысл, но цена высока. По данным ВОЗ, 1 из 100 детей рождается с РАС глобально, а в Украине официально зарегистрировано более 21 тысячи детей с аутизмом на 2025 год (по данным электронной системы здравоохранения ЭСОЗ). Реальные цифры выше: по оценкам Autism Europe, до 440 тысяч детей до войны, а общественные организации говорят о 76–100 тысячах. Распространённость выросла: с 2006 по 2017 год количество выявленных случаев увеличилось в 8,5 раза, до 27,8 на 100 тыс. детского населения.



#### Как это вписывается в тему нужд и комфорта

В контексте нашей предыдущей дискуссии о "явных" и "неявных" нуждах:

- **Семья и дети как неявная нужда**: Да, их можно "обойти" без потери базового комфорта (еда, жильё и т.д.), если они становятся источником страданий. Некоторые родители с детьми, имеющими тяжёлые нарушения, признают: лучше бы не заводили, или выбирают развод/отказ от опеки для сохранения здоровья. Но общество осуждает это, что добавляет guilt (вины).

- **Эмоциональные дефициты в таких семьях**: Родители часто компенсируют стресс теми же механизмами, что вы упомянули — алкоголем, работой или уходом в хобби. Но это может усугубляться: опросы показывают, что 61% родителей в Украине жалуются на нехватку специалистов, проблемную диагностику и бюрократию чиновников. В итоге дефицит поддержки приводит к выгоранию, где даже базовые нужды (сон, гигиена) страдают.



Однако не всё мрачно: многие семьи адаптируются. Ранняя диагностика (до 3 лет) и терапия (ABA, TEACCH) улучшают прогноз — в Украине акцент на инклюзивное образование помогает. Сообщества в Facebook или организации вроде "Дитина з майбутнім" дают опору.







многие родители находят в этом смысл, другими словами нет разницы чем себя стимулировать уходом за больным человеком или рисковой ездой на мотоцикле. Что говорит о глубинных уровнях проблемы. Чем себя стимулируют буддистские монахи?

### Сравнение стимулов и смысл в буддистском монашестве



Вы правы в том, что поиск смысла в уходе за ребёнком с особенностями (или любым "больным человеком") может быть формой эмоциональной стимуляции, аналогичной адреналину от рисковой езды на мотоцикле. Оба варианта — это способы заполнить внутренние пробелы: один через самопожертвование и связь, другой через возбуждение и контроль над опасностью. Нет большой разницы в механизме — оба маскируют или компенсируют дефициты (одиночество, отсутствие цели, травмы), давая ощущение значимости. Но это указывает на "глубинные уровни проблемы": зависимость от внешних (или реляционных) стимулов, которая не решает корень — неудовлетворённость ума, страдания (дуккха в буддизме). Если стимул исчезает (ребёнок вырастает, мотоцикл ломается), дефицит возвращается, часто усиливаясь. Это как временные "заплатки" на фундаментальной пустоте, о которой говорят психологи (например, в теории компенсации Адлера) и буддисты.



Теперь о буддистских монахах: они представляют альтернативный подход, где "стимуляция" не внешняя, а внутренняя, через практики, ведущие к устойчивому спокойствию и просветлению. Монахи отрекаются от мирских привязанностей (семья, имущество, сенсорные удовольствия), чтобы фокусироваться на уме. Вместо адреналина или эмоциональных "высот" от заботы они культивируют sukha — глубокое, устойчивое счастье, возникающее из баланса ума и инсайта в реальность. Это не пассивность, а активная тренировка: монахи "стимулируют" себя через медитацию, mindfulness и этические практики, которые помогают наблюдать эмоции без вовлечения, снижая стресс и генерируя bliss (блаженство).



#### Как монахи "стимулируют" себя: ключевые практики

- **Медитация и присутствие в моменте**: Монахи тренируют "monkey mind" (беспокойный ум), фокусируясь на дыхании или compassion (сострадании). Это даёт calm, focus и presence, заменяя внешние стимулы внутренним миром. Например, Thich Nhat Hanh учит мягко возвращать ум к настоящему, снижая mental chatter. В исследованиях (например, с тибетскими монахами) медитация замедляет aging мозга и помогает cope с panic, превращая эмоции в объект наблюдения.

- **Этические и духовные практики**: Путь Бодхисаттвы включает generosity, morality, patience, perseverance, concentration и wisdom. Это "стимулирует" через служение (без привязанности), давая смысл за пределами эго. Монахи живут минималистично, получая еду от общины, и фокусируются на inner stillness. В повседневной рутине (утренние молитвы, ритуалы) они находят tranquility, не нуждаясь в внешних "хитах".

- **Coping с эмоциями**: Монахи наблюдают эмоции (гнев, desire) как transient (преходящие), не идентифицируясь с ними. Это через vipassana (insight meditation) или metta (loving-kindness). В отличие от родителей или мотоциклистов, их стимул — не замещение дефицита, а его растворение: они достигают fluidity, где состояния приходят и уходят без страдания. Исследования показывают, что опытные монахи генерируют sustained happiness во время медитации, манипулируя эмоциями сознательно.



#### Глубинные уровни проблемы

Это подчёркивает, что внешние стимулы (уход, риск) — поверхностные решения для dukkha (страдания от неудовлетворённости). Буддисты видят корень в привязанностях и ignorance: монахи "стимулируют" себя, разрушая эти корни, достигая nirvana или equanimity. Для родителей с "адскими" детьми смысл может быть подлинным, но если он маскирует дефицит, это не устойчиво. В Китае молодёжь использует short-term monasticism для stress relief и spiritual growth, интегрируя mindfulness в жизнь. Идея: вместо компенсаций, тренировать ум на acceptance и compassion, как монахи — это решает проблему на глубине.



приятно поговорить с умной нейросетью поспорю. Есть явная жизненная необходимость - еда, жильё, одежда, медицина/гигиена. А есть неявная - семья, дети, мотоциклы, путешествия, предметы искусства, муз.инструменты. Без чего можно обойтись без потери комфорта.Но если у человека эмоциональные дефициты он начинает себя стимулировать чрезмерной едой, алкоголем, спортом, шопоманией, острыми ощущениями, коллекционирует марки/открытки, уходит в музыку, общ.деятельность, политику, становится священником (список длинный).На другой стороны медали на 140 долл. живёт муха и вроде даже счастлив. Не исключаю что стимулирует он себя чем то о чём не говорит. Ещё я встречал людей близких к буддизму, им стимуляция не нужна.К чему это я? любая стимуляция лучше эмоциональных дефицитов, хотя и тоже костыль.ты так пишешь как будто все семьи счастливы, не бывает детей с рас или нарушениями поведения которые делают жизнь родителей адоммногие родители находят в этом смысл, другими словами нет разницы чем себя стимулировать уходом за больным человеком или рисковой ездой на мотоцикле. Что говорит о глубинных уровнях проблемы. Чем себя стимулируют буддистские монахи?приятно поговорить с умной нейросетью Wirująświatła

Повідомлень: 31555 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3518 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 903904905906 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 14654

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34