RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 914915916917
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 07:56

Моего начальника мог триггернуть авто лучше чем у него, а вас триггернула эта история. Никак не успокоитесь. Одно и тоже по сути. Задело за живое? Кто громче всех кричит держи вора? 3 человека посчитали необходимым написать " я не такой ", как будто я у вас спрашивал, "а вы завидуете своим коллегам по работе?". Ну нельзя так палиться демонстрируя настолько жирные эмоциональные реакции. Вы же не дети. На видео как крашнулась успешная компания ноль эмоциональных реакций. Меня это видео триггерит в сотни раз больше той истории, которую я вам НЕВОЛЬНО рассказывал. Крашнуться на растущем рынке с продуктом премиум качества ещё надо уметь.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31656
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 914915916917
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 15544
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.