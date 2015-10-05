Додано: Чет 19 лют, 2026 07:56
Моего начальника мог триггернуть авто лучше чем у него, а вас триггернула эта история. Никак не успокоитесь. Одно и тоже по сути. Задело за живое? Кто громче всех кричит держи вора? 3 человека посчитали необходимым написать " я не такой ", как будто я у вас спрашивал, "а вы завидуете своим коллегам по работе?". Ну нельзя так палиться демонстрируя настолько жирные эмоциональные реакции. Вы же не дети. На видео как крашнулась успешная компания ноль эмоциональных реакций. Меня это видео триггерит в сотни раз больше той истории, которую я вам НЕВОЛЬНО рассказывал. Крашнуться на растущем рынке с продуктом премиум качества ещё надо уметь.