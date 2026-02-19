RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 05:08

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Буду ще більше витрачати!

транжира...

Кшбеком потім поверну. Але, у мене в основному, харчі. А на них буде лише 5%
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 05:50

  maniachello написав:Как-то нелогично получается

Думаю, що мета - зменшити виплати по нацкешбеку. Бо там де 15% - то рідко купляється. Основна частина витрат - харчі. А там зменшать до 5%
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 07:55

  Investor_K написав:
  maniachello написав:Как-то нелогично получается

Думаю, що мета - зменшити виплати по нацкешбеку. Бо там де 15% - то рідко купляється. Основна частина витрат - харчі. А там зменшать до 5%

Оно как бы да, но эта вся движуха задумывалась, чтобы покупали больше украинского.
По крайней мере, так декларировалось.

А с изменениями, выходит что наиболее локализованная продукция становится менее интересной для покупателя

Или я не так понял?
Востаннє редагувалось maniachello в Вів 17 лют, 2026 08:00, всього редагувалось 1 раз.
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 08:00

  maniachello написав:
  Investor_K написав:
  maniachello написав:Как-то нелогично получается

Думаю, що мета - зменшити виплати по нацкешбеку. Бо там де 15% - то рідко купляється. Основна частина витрат - харчі. А там зменшать до 5%

Оно как бы да, но эта вся движуха задумывалась, чтобы покупали больше украинского.
По крайней мере, так декларировалось.
А с изменениями, выходит что наиболее локализованная продукция становится менее интересной для покупателя

Или я не так понял?

Є таке
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 19:19

Бенфіка-Реал

Цікава буде гра.
Чи повторить Трубін свій подвиг?
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 07:11

Вчора на Троі запустили тепло в усі постраждалі будинки. А якби жителі лівого берега послухали подонкіа та вміхали кудись - хто і для кого б поновлював зруйновану інфраструктуру?
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:23

Інтервʼю Залужного

Невчасно і недальновидно.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 23:52

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Знакомый видео подкинул
https://www.facebook.com/share/v/1ArsD749uU/
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 04:34

  Investor_K написав:Вчора на Троі запустили тепло в усі постраждалі будинки. А якби жителі лівого берега послухали подонкіа та вміхали кудись - хто і для кого б поновлював зруйновану інфраструктуру?

На Троєщинському лузі бігають зайці (c) Реальний Київ | Украина
1
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 06:28

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Вчора на Троі запустили тепло в усі постраждалі будинки. А якби жителі лівого берега послухали подонкіа та вміхали кудись - хто і для кого б поновлював зруйновану інфраструктуру?

На Троєщинському лузі бігають зайці (c) Реальний Київ | Украина

Вони там завжди бігали. Скільки жиау на Троєщині
