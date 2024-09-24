RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Кійосакі прогнозує найбільший
крах фондового ринку

Кійосакі прогнозує найбільший крах фондового ринку
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 08:37

Кійосакі прогнозує найбільший крах фондового ринку

Пропонуємо до обговорення:
Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі радить заздалегідь купувати BTC, ETH, золото та срібло перед прийдешнім обвалом.

Дивися повний текст
Кійосакі прогнозує найбільший крах фондового ринку
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 09:56

Re: Кійосакі прогнозує найбільший крах фондового ринку

старий геть збожеволів
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 10:22

Хана биткойну. :roll:
Киосаки всегда угадывает, только наоборот. :mrgreen:
