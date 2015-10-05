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### 1. Загальний психологічний профіль

Усі чотири постаті демонструють те, що можна визначити як **liminal personality archetype** — архетип порогової особистості — тобто людини, що існує на межі між двома світами, епохами або системами цінностей, не належачи повністю жодній із них.

Конкретні спільні риси:

- **Cognitive dissonance as identity** — когнітивний дисонанс як основа ідентичності: кожен із них внутрішньо поєднував взаємовиключні системи цінностей без психологічного колапсу- **Compensatory intellectualism** — компенсаторний інтелектуалізм: схильність до філософського або культурного поглиблення як відповідь на екзистенційну маргінальність- **Theatrical self-construction** — театральне самоконструювання: усі четверо цілеспрямовано вибудовували власний образ як історичний артефакт

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### 2. Антропологічний типаж

| Критерій | Сулла | Юліан Відступник | Фрідріх II | Лжедмитрій I ||---|---|---|---|---|| Культурна належність | Римлянин-елліністофіл | Християнин-елліністичний язичник | Німець-арабофіл | Русин-західник || Тип влади | **Charismatic-military** | **Sacral-intellectual** | **Enlightened autocratic** | **Performative-usurpationist** || Ставлення до традиції | Реставратор-руйнівник | Реформатор-архаїст | Синтетик | Імітатор || Психологічна маска | Felix — «Щасливець» | Філософ-аскет | Stupor mundi — «Диво світу» | Законний царевич |

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### 3. Феномен «чужого серед своїх»

Найглибша антропологічна спільність — концепція **cultural alienation within native context** — культурного відчуження всередині власного середовища:

- **Сулла** був продуктом римської аристократії, але психологічно тяжів до грецької культури настільки, що заповів поховати себе з еллінськими почестями- **Юліан** виріс як християнин при християнському дворі Константина, але внутрішньо був язичником-неоплатоніком — **Neoplatonist** — послідовником філософської традиції Плотіна та Ямвліха- **Фрідріх II** був номінально германським імператором і хрестоносцем, однак у Палермо вів спосіб життя арабського монарха, розмовляв арабською і тримав мусульманську гвардію- **Лжедмитрій** був або самозванцем, або людиною з настільки дестабілізованою ідентичністю, що сам міг щиро вірити у своє царське походження — феномен, що описується як **pseudologia fantastica** у клінічній психології

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### 4. Ставлення до смерті та долі

Усі четверо демонстрували специфічний **fatalistic voluntarism** — фаталістичний волюнтаризм — переконаність у тому, що їхня доля визначена наперед, однак це не виключало, а навпаки — посилювало активність:

- Сулла добровільно склав диктаторські повноваження — що з точки зору римської політики було ірраціонально- Юліан свідомо розпочав Перський похід, з якого не повернувся, за вкрай сумнівних стратегічних розрахунків- Фрідріх до кінця ігнорував папські відлучення — **excommunication** — не сприймаючи їх як реальну загрозу- Лжедмитрій знехтував очевидними сигналами змови у травні 1606 року

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### 5. Підсумковий типологічний висновок

Усі чотири персонажі являють собою **transgressive historical actors** — трансгресивних історичних діячів — людей, чия психологічна сила полягала саме у порушенні культурних, релігійних та політичних меж свого часу. Це робило їх одночасно історично продуктивними та приреченими — оскільки системи, які вони очолювали, зрештою відторгали їх як **foreign bodies** — чужорідні елементи.