Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Прогнози перебувають у діапазоні 44−45,3 грн/долар.
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Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік
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Додано: Вів 18 бер, 2025 13:09
Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара...
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Дивися повний текст
Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік
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