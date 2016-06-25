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Золото. Львів.

Золото. Львів.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 14:28

Золото. Львів.

Хто підкаже де у Львові можна купити 20 50 100 ? Бо все у Київі.
timvadym
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 07:48

  timvadym написав:Хто підкаже де у Львові можна купити 20 50 100 ? Бо все у Київі.

Що це?
huel02
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:58

timvadym 20, 50, 100 чого? грам злитки?
dide398
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 13:26

Re: Золото. Львів.

Доречі ! на фоні не стабільного долара. Може хтось підкаже які банки у Львові продають злитки ? Щоб не обдзвонювати всі
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:19

yama Сидеть годами на финансовом форуме и при этом пытаться во время войны покупать слитки в банке? :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:01

  jabba написав:yama Сидеть годами на финансовом форуме и при этом пытаться во время войны покупать слитки в банке? :mrgreen:

в чем плохо ?
нашел Рада банк вюду , кое-где приват
yama
 
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