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В Україні хочуть запровадити
новий податок — законопроєкт

В Україні хочуть запровадити новий податок — законопроєкт
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 21:39

В Україні хочуть запровадити новий податок — законопроєкт

Пропонуємо до обговорення:
Репетитори, продавці, орендодавці, кур’єри, таксисти та інші громадяни, що надають послуги й отримують доходи через онлайн-платформи, повинні будуть сплачувати податок в розмірі 10% від доходу.

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В Україні хочуть запровадити новий податок — законопроєкт
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 21:39

Щодо продавців на ОЛХ цікаво. З якої суми цей податок? Бо продаж товарів це ж не прибуток а дохід. Там часто невелика маржа.
vovka2008
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Модератори: Ірина_, Модератор

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