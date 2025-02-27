RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
В Україні не звільнили
жодного прокурора, у якого...

В Україні не звільнили жодного прокурора, у якого...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 13:13

В Україні не звільнили жодного прокурора, у якого...

Пропонуємо до обговорення:
Офіс генпрокурора не звільнив жодного із 74 прокурорів, у яких виявили та скасували фейкову інвалідність.

Дивися повний текст
В Україні не звільнили жодного прокурора, у якого знайшли та скасували фейкову інвалідність — ЦПК
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100317
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 13:13

У Хмельницький області 211 прокурорів, 210 з них мали інвалідність (писали в пресі, що інвалідності не було тільки у однієї особи). Скасували фейкових 13. Значить 93% прокурорів в Хмельницький області є законними інвалідами. Схоже, що інвалідність це необхідна умова призначення на посаду...
linkov_panels
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 19.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні хочуть запровадити новий податок — законопроєкт
R2 » Пон 24 бер, 2025 21:39
2 174
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 бер, 2025 09:08
moveton
Без черг у ТЦК: в Україні планують спростити оплату...
R2 » Сер 12 бер, 2025 13:08
1 300
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 бер, 2025 13:08
hxbbgaf
В Україні планують врегулювати ринок таксі
R2 » Чет 27 лют, 2025 14:54
1 467
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 лют, 2025 14:54
alex_dvornichenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8115)
25.03.2025 12:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.