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В Україні змінили правила
зупинки авто на блокпостах:...

В Україні змінили правила зупинки авто на блокпостах:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 13:28

В Україні змінили правила зупинки авто на блокпостах:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні змінено підстави для зупинки автомобілів на блокпостах, проте експерти попереджають про можливі порушення закону. Водіям радять уважно перевіряти підстави зупинок та вимагати офіційні документи.

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В Україні змінили правила зупинки авто на блокпостах: поради водіям
R2
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