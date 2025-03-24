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В Україні змінили правила зупинки авто на блокпостах:...
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Додано: Суб 29 бер, 2025 13:28
Пропонуємо до обговорення:
В Україні змінено підстави для зупинки автомобілів на блокпостах, проте експерти попереджають про можливі порушення закону. Водіям радять уважно перевіряти підстави зупинок та вимагати офіційні документи.
Дивися повний текст В Україні змінили правила зупинки авто на блокпостах: поради водіям
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R2
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Додано: Суб 29 бер, 2025 13:28
Нельзя обучить этих баранов изначально действовать в рамках закона? Поступил незаконно, скрутил скатку и в окоп, а так это всё шляпа для лохов. Обжаловать и т.д. у каждого мусора по десятку оскаржених протоколів, і нічого. До начальника головне не забувати заносити маржу,і будеш працювати до пенсії.
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pele20091
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Додано: Суб 29 бер, 2025 20:23
У пішоходів перевіряють документи. а у водіїв не можуть? Яка логіка? Пішоходи більш придатні до армії? Навпаки, водії проходять мед. огляд і мають достатню реакцію, щоб кермувати автом, а деякі навіть з ревом гасають по 200 кмч..
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hxbbgaf
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Додано: Суб 29 бер, 2025 21:55
R2
Новина 2023 року. Ще з того часу деякі поліцаї пробували спиралися на норму 7 ст 35 Закону про Нацпол. Тільки в поліції ніколи немає на руках даних документів, щоб підтвердити законність підстав. Адвокати детально вже все прописали.
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NatiK
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Додано: Вів 01 кві, 2025 12:19
NatiK написав:R2
Новина 2023 року. Ще з того часу деякі поліцаї пробували спиралися на норму 7 ст 35 Закону про Нацпол. Тільки в поліції ніколи немає на руках даних документів, щоб підтвердити законність підстав. Адвокати детально вже все прописали.
Чим пішоходи більш придатні до водіїв, що у пішоходів можна вибігати з бусів і перевіряти документи на кожному кроці, а у водіїв не можна? Тим, що гасають з ревом по вулицях, лякаючи людей, коли в війну це заборонено? Так на фронті заміни б не біло..
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Вів 01 кві, 2025 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 12:20
hxbbgaf написав: NatiK написав:R2
Новина 2023 року. Ще з того часу деякі поліцаї пробували спиралися на норму 7 ст 35 Закону про Нацпол. Тільки в поліції ніколи немає на руках даних документів, щоб підтвердити законність підстав. Адвокати детально вже все прописали.
Чим пішоходи більш придатні до водіїв, що у пішоходів можна вибігати з бусів і перевіряти документи на кожному кроці, а у водіїв не можна?
Водіїв перевіряють нічим не гірше
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Faceless
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Додано: Вів 01 кві, 2025 12:22
Faceless написав: hxbbgaf написав: NatiK написав:R2
Новина 2023 року. Ще з того часу деякі поліцаї пробували спиралися на норму 7 ст 35 Закону про Нацпол. Тільки в поліції ніколи немає на руках даних документів, щоб підтвердити законність підстав. Адвокати детально вже все прописали.
Чим пішоходи більш придатні до водіїв, що у пішоходів можна вибігати з бусів і перевіряти документи на кожному кроці, а у водіїв не можна?
Водіїв перевіряють нічим не гірше
Так адвокати і тут всі кричать же, що незаконно. Да і не так їх перевіряють, сам чув розмову, як хтось їздить завжди на машині, навіть до найближчього магазину і на работу завжди майже до двері, щоб не ходити пішки.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 12:26
hxbbgaf написав: Faceless написав:
hxbbgaf написав:[quote="5840877:NatiK"]R2
Новина 2023 року. Ще з того часу деякі поліцаї пробували спиралися на норму 7 ст 35 Закону про Нацпол. Тільки в поліції ніколи немає на руках даних документів, щоб підтвердити законність підстав. Адвокати детально вже все прописали.
Чим пішоходи більш придатні до водіїв, що у пішоходів можна вибігати з бусів і перевіряти документи на кожному кроці, а у водіїв не можна?
Водіїв перевіряють нічим не гірше
Так адвокати і тут всі кричать же, що незаконно. Да і не так їх перевіряють, сам чув розмову, як хтось їздить завжди на машині, навіть до найближчього магазину і на работу завжди майже до двері, щоб не ходити пішки.[/quote]- було що просто перекривають дорогу і всіх водіїв, де видно що не дівчина, перевіряють
- перекривають виїзд з паркінгу і так само, не випускають поки не перевірять
А "чув у розмові" то те саме, що на паркані прочитав
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Faceless
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