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У Нацбанку поділилися планами,
як хочуть реформувати...

У Нацбанку поділилися планами, як хочуть реформувати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:34

У Нацбанку поділилися планами, як хочуть реформувати...

Пропонуємо до обговорення:
Ринкові ставки за іпотекою в Україні будуть знижуватися слідом за інфляцією. Водночас програму єОселя планують реформувати.

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У Нацбанку поділилися планами, як хочуть реформувати ринок іпотеки в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:34

Треба підтримувати ринок?Забудовників?Банкірів? бізнес?Чи все таки треба відходити від радянської спадщини-загоняти людину в борги на все життя й надати можливість біженцям(не впо,бо нас ніхто не переміщав) придбати своє житло,щоб мільйони людей не були безхатьками.Влада думає про себе,банкіри про себе...
urijromanov945
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