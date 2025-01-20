Ринкові ставки за іпотекою в Україні будуть знижуватися слідом за інфляцією. Водночас програму єОселя планують реформувати.
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У Нацбанку поділилися планами, як хочуть реформувати ринок іпотеки в Україні
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Додано: Чет 03 кві, 2025 11:34
У Нацбанку поділилися планами, як хочуть реформувати...
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У Нацбанку поділилися планами, як хочуть реформувати ринок іпотеки в Україні
Додано: Чет 03 кві, 2025 11:34
Треба підтримувати ринок?Забудовників?Банкірів? бізнес?Чи все таки треба відходити від радянської спадщини-загоняти людину в борги на все життя й надати можливість біженцям(не впо,бо нас ніхто не переміщав) придбати своє житло,щоб мільйони людей не були безхатьками.Влада думає про себе,банкіри про себе...
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