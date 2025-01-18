RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Індекс великоднього кошика:
у скільки обійдуться...

Індекс великоднього кошика: у скільки обійдуться...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:18

Індекс великоднього кошика: у скільки обійдуться...

Пропонуємо до обговорення:
За два тижні до Великодня молочна продукція, курятина та більшість овочів продовжують дорожчати.

Дивися повний текст
Індекс великоднього кошика: у скільки обійдуться продукти у 2025 році (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100327
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:18

Шановні читачі!

Як Ви готуєтесь до Великодня цього року? Плануєте економити чи традиційно купуєте все, що потрібно для свята? Діліться думками у коментарях!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4910
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 2030 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки виплат військові отримують за перший контракт...
R2 » Пон 10 лют, 2025 15:07
2 715
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2025 17:27
freeze
Скільки років можуть служити електромобілі — дослідження
R2 » Вів 28 січ, 2025 20:02
3 1398
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2025 12:28
gopcalo
Скільки роботодавці готові платити студентам,...
R2 » Суб 18 січ, 2025 11:36
1 769
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 січ, 2025 11:36
alex7k

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.