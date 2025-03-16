За рік активних ІТ-ФОПів стало на 13 тисяч, або на 5%, менше. Проте загальна кількість айтівців майже не змінилася — на рівні до 300 тисяч.
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За останній рік айтівці закрили рекордну кількість ФОПів
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Додано: Вів 08 кві, 2025 13:13
За останній рік айтівці закрили рекордну кількість ФОПів
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За останній рік айтівці закрили рекордну кількість ФОПів
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