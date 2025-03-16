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За останній рік айтівці закрили
рекордну кількість ФОПів

За останній рік айтівці закрили рекордну кількість ФОПів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 13:13

За останній рік айтівці закрили рекордну кількість ФОПів

Пропонуємо до обговорення:
За рік активних ІТ-ФОПів стало на 13 тисяч, або на 5%, менше. Проте загальна кількість айтівців майже не змінилася — на рівні до 300 тисяч.

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За останній рік айтівці закрили рекордну кількість ФОПів
R2
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