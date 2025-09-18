|
|
|
Виїзд молоді вплинув на мобілізацію, кількість звернень...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 вер, 2025 00:08
Пропонуємо до обговорення:
Дозвіл на виїзд юнаків віком 18−22 роки за межі України вплинув на мобілізаційний процес. Після цього кількість звернень молоді до центрів рекрутингу зменшилася приблизно на 30%.
Дивися повний текст Виїзд молоді вплинув на мобілізацію, кількість звернень до рекрутингових центрів зменшилася на 30%
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100543
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 вер, 2025 05:16
Звернень... Ну так звичайно, я ж вірю кожній новині в цій країні!
-
s14xmail
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 30.09.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 вер, 2025 08:24
Тобто за весь час дії по контракт мільйон у 18-24 років за службу в армії звернулись 700 хлопців і декілька десятків дівчат. І ця мізерна кількість зменшилась на 30%. Ну то армія в цілому переживе.
-
shalavick
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 30.09.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|