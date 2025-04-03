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Finance.ua: А чи знали ви це про Temu?
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Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Додано: Нед 13 кві, 2025 14:19
Пропонуємо до обговорення:
Розповімо про історію виникнення, можливості заробітку, особливості маркетингу та безпеки
Temu – це відносно новий та доволі неоднозначний «герой» на ринку. Чому «неоднозначний»? Не лише тому, що працює за принципами агресивного маркетингу. Finance.ua детально розповідає все, що треба знати про цей маркетплейс.
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