Низка учасників засідання Ради ЄС із закордонних справ виступили за відкриття всіх глав переговорів щодо вступу України до ЄС уже цього року.
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Україну хочуть повністю інтегрувати в ЄС, не чекаючи її вступу до союзу, — Сійярто
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Додано: Вів 15 кві, 2025 19:13
Україну хочуть повністю інтегрувати в ЄС, не чекаючи її...
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Дивися повний текст
Україну хочуть повністю інтегрувати в ЄС, не чекаючи її вступу до союзу, — Сійярто
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