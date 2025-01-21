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Україну хочуть повністю
інтегрувати в ЄС, не чекаючи її...

Україну хочуть повністю інтегрувати в ЄС, не чекаючи її...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 19:13

Україну хочуть повністю інтегрувати в ЄС, не чекаючи її...

Пропонуємо до обговорення:
Низка учасників засідання Ради ЄС із закордонних справ виступили за відкриття всіх глав переговорів щодо вступу України до ЄС уже цього року.

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Україну хочуть повністю інтегрувати в ЄС, не чекаючи її вступу до союзу, — Сійярто
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