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Finance.ua: Скільки сучасний
чоловік витрачає на догляд...

Finance.ua: Скільки сучасний чоловік витрачає на догляд...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 17:04

Finance.ua: Скільки сучасний чоловік витрачає на догляд...

Пропонуємо до обговорення:
Чи велика різниця з дівчатами?
Finance.ua проаналізував, яку суму на догляд за собою готові витрачати чоловіки різного віку та професій протягом місяця.

Дивися повний текст Скільки сучасний чоловік витрачає на догляд за собою
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 17:04

Вартість стрижки сильно варіюється в залежності від рівня закладу, але вказані ціни це скоріше найдешевші машинкою. В середньому в барбершопах цінники вдвічі вище.
Те саме стосується і бороди, ну може не вдвічі дорожче а трохи менше.
Камуфлювання також йде окремо для голови й бороди, і вказані ціни скоріше щодо другого.
"Гігієнічний" манікюр також як на мене трохи дорожче, десь від 500 грн, хоча можливо в невеликих містах є дешевше.
Трохи здивувала згадка про антиперспірант тільки в одного героя, наче то не стандарт, яким користуються в принципі всі.
І в принципі обсяг, скажімо так, догляду може варіюватися дуже сильно, і якщо сюди враховувати спортзал, то тоді вже можна рахунок і куди більшу 5 тис нарахувати
Faceless
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