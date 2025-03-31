|
|
|
У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 кві, 2025 08:57
Hotab написав:
Бронь за умови переходу на податок 18ПДФО+5 ВЗ + 22ЕСВ.
А ФОП-3 на 5%ЕН+1%ЕСВ разве получают бронь? Критичну инфру получают компании, например Приват\Моно\Новапошта. А уже в этих компаниях брони раздают официально оформленным.
Или я что-то попутал и любой ФОП-3 может на бронь податься?
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 564
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 21 кві, 2025 09:04
dimo_0n написав: Hotab написав:
Бронь за умови переходу на податок 18ПДФО+5 ВЗ + 22ЕСВ.
А ФОП-3 на 5%ЕН+1%ЕСВ разве получают бронь? Критичну инфру получают компании, например Приват\Моно\Новапошта. А уже в этих компаниях брони раздают официально оформленным.
Или я что-то попутал и любой ФОП-3 может на бронь податься?
Не може. Навіть ІТ компанії можуть оформити бронювання тільки на тих, хто в Дія Сіті по трудовому договору, там податки нижче за звичайне оформлення в штат, але вище за 3 групу
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35895
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1480 раз.
- Подякували: 8180 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 21 кві, 2025 09:51
Hotab написав:
Цікаво було б почути думку «IT-спеціалістів» з приводу такої гіпотетичної пропозиції:
Бронь за умови переходу на податок 18ПДФО+5 ВЗ + 22ЕСВ. Ну і звичайно що оподаткована з/п не менше 150-200 к грн,
Скільки б погодились на таку просту схему?
- 150-200 к грн - це якісь сеньйори девелопери, думаю це не більше 20% від всього ІТ.
- якщо сеньйор буде замість 150-200 кгрн отримувати на руки 80-110 кгрн, то він кине таку роботу і піде таксистом/маляром/електриком/сантехніком на 3 кує без жодних податків і гемору.
- економічного бронювання в Україні нема і не буде.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9907
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1427 раз.
- Подякували: 1848 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 21 кві, 2025 10:17
BIGor
таксистом/маляром/електриком/сантехніком на 3 кує без жодних податків і гемору.
Ви багато в житті пропрацювали таксистом і маляром?
1. Там нема 3 кує, навіть якщо 15 годин на день ковтати пил і хімію (маляр) , у таксиста просто «нема». Зате є ушатана власна машина, витрати на яку чомусь не прийнято рахувати при обрахуванні заробітку,
2. Гемора у них повно, хоча б через мобілізацію.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14803
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 2356 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Пон 21 кві, 2025 11:11
Hotab написав:BIGor
таксистом/маляром/електриком/сантехніком на 3 кує без жодних податків і гемору.
Ви багато в житті пропрацювали таксистом і маляром?
1. Там нема 3 кує, навіть якщо 15 годин на день ковтати пил і хімію (маляр) , у таксиста просто «нема». Зате є ушатана власна машина, витрати на яку чомусь не прийнято рахувати при обрахуванні заробітку,
2. Гемора у них повно, хоча б через мобілізацію.
На темі КРЖН повно було історій успіху про таксистів/малярів які мають 3 кує в місяць легко. Мобілізація для них така ж сама як і для ФОП-ів, але вони взагалі ніде не видстрілюють, навіть в реєстрі ЄДРПОУ бо працюють вчорну.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9907
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1427 раз.
- Подякували: 1848 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 21 кві, 2025 11:13
BIGor написав: Hotab написав:BIGor
таксистом/маляром/електриком/сантехніком на 3 кує без жодних податків і гемору.
Ви багато в житті пропрацювали таксистом і маляром?
1. Там нема 3 кує, навіть якщо 15 годин на день ковтати пил і хімію (маляр) , у таксиста просто «нема». Зате є ушатана власна машина, витрати на яку чомусь не прийнято рахувати при обрахуванні заробітку,
2. Гемора у них повно, хоча б через мобілізацію.
На темі КРЖН повно було історій успіху про таксистів/малярів які мають 3 кує в місяць легко. Мобілізація для них така ж сама як і для ФОП-ів, але вони взагалі ніде не видстрілюють, навіть в реєстрі ЄДРПОУ бо працюють вчорну.
Щоб заробляти так треба мати досвід, а не раптово вчитися з нуля. І чого ви вирішили, що це легше, ніж працювати в ІТ?
Коли саме працювати вчорну стало простіше?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35895
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1480 раз.
- Подякували: 8180 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 21 кві, 2025 11:25
Faceless написав:
BIGor написав:На темі КРЖН повно було історій успіху про таксистів/малярів які мають 3 кує в місяць легко. Мобілізація для них така ж сама як і для ФОП-ів, але вони взагалі ніде не видстрілюють, навіть в реєстрі ЄДРПОУ бо працюють вчорну.
Щоб заробляти так треба мати досвід, а не раптово вчитися з нуля. І чого ви вирішили, що це легше, ніж працювати в ІТ?
Коли саме працювати вчорну стало простіше?
Тобто ці всі історії які роками писали на гілці КРЖН про таксистів/малярів/електриків/сантехніків які мають 3 кує/місяць як з куща - виявилось брехнею?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9907
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1427 раз.
- Подякували: 1848 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 21 кві, 2025 11:30
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:На темі КРЖН повно було історій успіху про таксистів/малярів які мають 3 кує в місяць легко. Мобілізація для них така ж сама як і для ФОП-ів, але вони взагалі ніде не видстрілюють, навіть в реєстрі ЄДРПОУ бо працюють вчорну.
Щоб заробляти так треба мати досвід, а не раптово вчитися з нуля. І чого ви вирішили, що це легше, ніж працювати в ІТ?
Коли саме працювати вчорну стало простіше?
Тобто ці всі історії які роками писали на гілці КРЖН про таксистів/малярів/електриків/сантехніків які мають 3 кує/місяць як з куща - виявилось брехнею?
Там ніде не казали що стільки заробляють одразу тільки в руки взяли інструмент. Вчитися треба роками і треба роки досвіду. Як в принципі і всюди
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35895
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1480 раз.
- Подякували: 8180 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 21 кві, 2025 11:32
BIGor
Тобто ці всі історії які роками писали на гілці КРЖН про таксистів/малярів/електриків/сантехніків які мають 3 кує/місяць як з куща - виявилось брехнею?
А на заборі що пишуть?
Мобілізація для них така ж сама як і для ФОП-ів, але
Але , я нагадаю вам що ми розглядали, ви їх порівнюєте з варіантом «сплатив податки як найманий , стало «як у маляра» , але його забронювали».
Ви не забули?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14803
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 2356 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|