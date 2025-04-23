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політехніка: осередок інно Державний університет Житомирська політехніка: осередок інно + Додати

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на тему Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.

Додано: Сер 23 кві, 2025 13:25 Державний університет Житомирська політехніка: осередок інно https://ztu.edu.ua/ ) — це набагато більше, ніж просто навчальний заклад. Це місце, де наукові досягнення інтегруються з бізнесом, а знання трансформуються в реальні досягнення. Тут народжуються майбутні лідери — талановиті та амбітні молоді люди, які готові змінювати світ. Ми пишаємося нашими випускниками, які стали видатними професіоналами, визнаними науковцями та успішними підприємцями.



Основні Досягнення та Переваги

Житомирська політехніка сьогодні — це:

-Провідний освітній заклад Житомирського регіону.

-Найвищий рейтинг серед університетів регіону за показниками Webometrics, Консолідованого рейтингу ЗВО України та ТОП200.

-Понад 9000 студентів з постійно зростаючим контингентом протягом останніх 8 років.

-6 факультетів, що пропонують широкий спектр спеціальностей, включаючи бізнес та обслуговування – https://ztu.edu.ua/department/6.html , гірничу справу – https://ztu.edu.ua/department/2.html , інформаційно-комп’ютерні технології – https://ztu.edu.ua/department/3.html , комп’ютерно-інтегровані технології – https://ztu.edu.ua/department/4.html , національну безпеку, право та міжнародні відносини – https://ztu.edu.ua/department/59.html , педагогічні технології та освіту впродовж життя -https://ztu.edu.ua/department/60.html/ Кожен факультет( https://ztu.edu.ua/chapter/28.html ) у нашому університеті – це унікальне місце, де студенти можуть знайти своє покликання та відкрити для себе нові горизонти.

-Лідер у міжнародній діяльності та співпраці.

-Спільнота однодумців, де кожен має змогу розкрити свій потенціал.



Унікальне Поєднання Традицій та Сучасних Технологій

Житомирська політехніка пропонує:

-Міцні наукові традиції. Наші науковці володіють потужним потенціалом для проведення передових досліджень та генерації інноваційних ідей.

-Сучасну освіту. Наші освітні програми відповідають потребам ринку праці та світовим стандартам.

-Підтримку підприємництва та інновацій. Ми створюємо екосистему, що допомагає студентам і викладачам реалізувати свої ідеї, запускати стартапи та розвивати бізнес.



Інноваційний Хаб: Осередок Розвитку та Співпраці

В університеті успішно функціонує Інноваційний хаб Житомирської політехніки — платформа, де наука сприяє економічному зростанню. Тут ми:

-Підтримуємо інноваційні проекти. Забезпечуємо ресурси, менторську підтримку та доступ до сучасного обладнання для розвитку перспективних ідей.

-Сприяємо співпраці з бізнесом. Налагоджуємо партнерські відносини з провідними компаніями, щоб наші студенти могли отримати практичний досвід та працевлаштуватися за фахом.

-Створюємо нові технології. Впроваджуємо наукові розробки, щоб покращити світ.

Прикладом є воднева лабораторія, створена за підтримки Енергетичної асоціації «Українська Воднева Рада» Hydrogen Ukraine, яка передала університету водневий автомобіль «Toyota Mirai». У цій лабораторії студенти досліджуватимуть генерацію водню та його застосування в автомобільному транспорті.



Запрошуємо до Нас

Житомирська політехніка — це спільнота однодумців, де кожен може розкрити свій потенціал. Ми впевнені, що успіх — це результат колективної праці. Станьте частиною нашої динамічної та інноваційної спільноти, щоб отримати якісну освіту, цінний досвід та внести свій вклад у розвиток сучасної України.

Житомирська політехніка — це ваш шлях до успіху та майбутнього! Житомирська політехніка () — це набагато більше, ніж просто навчальний заклад. Це місце, де наукові досягнення інтегруються з бізнесом, а знання трансформуються в реальні досягнення. Тут народжуються майбутні лідери — талановиті та амбітні молоді люди, які готові змінювати світ. Ми пишаємося нашими випускниками, які стали видатними професіоналами, визнаними науковцями та успішними підприємцями.Основні Досягнення та ПеревагиЖитомирська політехніка сьогодні — це:-Провідний освітній заклад Житомирського регіону.-Найвищий рейтинг серед університетів регіону за показниками Webometrics, Консолідованого рейтингу ЗВО України та ТОП200.-Понад 9000 студентів з постійно зростаючим контингентом протягом останніх 8 років.-6 факультетів, що пропонують широкий спектр спеціальностей, включаючи бізнес та обслуговування –, гірничу справу –, інформаційно-комп’ютерні технології –, комп’ютерно-інтегровані технології –, національну безпеку, право та міжнародні відносини –, педагогічні технології та освіту впродовж життя -https://ztu.edu.ua/department/60.html/ Кожен факультет() у нашому університеті – це унікальне місце, де студенти можуть знайти своє покликання та відкрити для себе нові горизонти.-Лідер у міжнародній діяльності та співпраці.-Спільнота однодумців, де кожен має змогу розкрити свій потенціал.Унікальне Поєднання Традицій та Сучасних ТехнологійЖитомирська політехніка пропонує:-Міцні наукові традиції. Наші науковці володіють потужним потенціалом для проведення передових досліджень та генерації інноваційних ідей.-Сучасну освіту. Наші освітні програми відповідають потребам ринку праці та світовим стандартам.-Підтримку підприємництва та інновацій. Ми створюємо екосистему, що допомагає студентам і викладачам реалізувати свої ідеї, запускати стартапи та розвивати бізнес.Інноваційний Хаб: Осередок Розвитку та СпівпраціВ університеті успішно функціонує Інноваційний хаб Житомирської політехніки — платформа, де наука сприяє економічному зростанню. Тут ми:-Підтримуємо інноваційні проекти. Забезпечуємо ресурси, менторську підтримку та доступ до сучасного обладнання для розвитку перспективних ідей.-Сприяємо співпраці з бізнесом. Налагоджуємо партнерські відносини з провідними компаніями, щоб наші студенти могли отримати практичний досвід та працевлаштуватися за фахом.-Створюємо нові технології. Впроваджуємо наукові розробки, щоб покращити світ.Прикладом є воднева лабораторія, створена за підтримки Енергетичної асоціації «Українська Воднева Рада» Hydrogen Ukraine, яка передала університету водневий автомобіль «Toyota Mirai». У цій лабораторії студенти досліджуватимуть генерацію водню та його застосування в автомобільному транспорті.Запрошуємо до НасЖитомирська політехніка — це спільнота однодумців, де кожен може розкрити свій потенціал. Ми впевнені, що успіх — це результат колективної праці. Станьте частиною нашої динамічної та інноваційної спільноти, щоб отримати якісну освіту, цінний досвід та внести свій вклад у розвиток сучасної України.Житомирська політехніка — це ваш шлях до успіху та майбутнього! krastran41

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