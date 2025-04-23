Державний університет Житомирська політехніка: осередок інно

Основні Досягнення та Переваги
Житомирська політехніка сьогодні — це:
-Провідний освітній заклад Житомирського регіону.
-Найвищий рейтинг серед університетів регіону за показниками Webometrics, Консолідованого рейтингу ЗВО України та ТОП200.
-Понад 9000 студентів з постійно зростаючим контингентом протягом останніх 8 років.
-6 факультетів, що пропонують широкий спектр спеціальностей, включаючи бізнес та обслуговування –
-Лідер у міжнародній діяльності та співпраці.
-Спільнота однодумців, де кожен має змогу розкрити свій потенціал.
Унікальне Поєднання Традицій та Сучасних Технологій
Житомирська політехніка пропонує:
-Міцні наукові традиції. Наші науковці володіють потужним потенціалом для проведення передових досліджень та генерації інноваційних ідей.
-Сучасну освіту. Наші освітні програми відповідають потребам ринку праці та світовим стандартам.
-Підтримку підприємництва та інновацій. Ми створюємо екосистему, що допомагає студентам і викладачам реалізувати свої ідеї, запускати стартапи та розвивати бізнес.
Інноваційний Хаб: Осередок Розвитку та Співпраці
В університеті успішно функціонує Інноваційний хаб Житомирської політехніки — платформа, де наука сприяє економічному зростанню. Тут ми:
-Підтримуємо інноваційні проекти. Забезпечуємо ресурси, менторську підтримку та доступ до сучасного обладнання для розвитку перспективних ідей.
-Сприяємо співпраці з бізнесом. Налагоджуємо партнерські відносини з провідними компаніями, щоб наші студенти могли отримати практичний досвід та працевлаштуватися за фахом.
-Створюємо нові технології. Впроваджуємо наукові розробки, щоб покращити світ.
Прикладом є воднева лабораторія, створена за підтримки Енергетичної асоціації «Українська Воднева Рада» Hydrogen Ukraine, яка передала університету водневий автомобіль «Toyota Mirai». У цій лабораторії студенти досліджуватимуть генерацію водню та його застосування в автомобільному транспорті.
Запрошуємо до Нас
Житомирська політехніка — це спільнота однодумців, де кожен може розкрити свій потенціал. Ми впевнені, що успіх — це результат колективної праці. Станьте частиною нашої динамічної та інноваційної спільноти, щоб отримати якісну освіту, цінний досвід та внести свій вклад у розвиток сучасної України.
Житомирська політехніка — це ваш шлях до успіху та майбутнього!