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політехніка: осередок інно

Державний університет Житомирська політехніка: осередок інно
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 13:25

Державний університет Житомирська політехніка: осередок інно

Житомирська політехніка (https://ztu.edu.ua/) — це набагато більше, ніж просто навчальний заклад. Це місце, де наукові досягнення інтегруються з бізнесом, а знання трансформуються в реальні досягнення. Тут народжуються майбутні лідери — талановиті та амбітні молоді люди, які готові змінювати світ. Ми пишаємося нашими випускниками, які стали видатними професіоналами, визнаними науковцями та успішними підприємцями.

Основні Досягнення та Переваги
Житомирська політехніка сьогодні — це:
-Провідний освітній заклад Житомирського регіону.
-Найвищий рейтинг серед університетів регіону за показниками Webometrics, Консолідованого рейтингу ЗВО України та ТОП200.
-Понад 9000 студентів з постійно зростаючим контингентом протягом останніх 8 років.
-6 факультетів, що пропонують широкий спектр спеціальностей, включаючи бізнес та обслуговування – https://ztu.edu.ua/department/6.html, гірничу справу – https://ztu.edu.ua/department/2.html, інформаційно-комп’ютерні технології – https://ztu.edu.ua/department/3.html, комп’ютерно-інтегровані технології – https://ztu.edu.ua/department/4.html, національну безпеку, право та міжнародні відносини – https://ztu.edu.ua/department/59.html, педагогічні технології та освіту впродовж життя -https://ztu.edu.ua/department/60.html/ Кожен факультет(https://ztu.edu.ua/chapter/28.html) у нашому університеті – це унікальне місце, де студенти можуть знайти своє покликання та відкрити для себе нові горизонти.
-Лідер у міжнародній діяльності та співпраці.
-Спільнота однодумців, де кожен має змогу розкрити свій потенціал.

Унікальне Поєднання Традицій та Сучасних Технологій
Житомирська політехніка пропонує:
-Міцні наукові традиції. Наші науковці володіють потужним потенціалом для проведення передових досліджень та генерації інноваційних ідей.
-Сучасну освіту. Наші освітні програми відповідають потребам ринку праці та світовим стандартам.
-Підтримку підприємництва та інновацій. Ми створюємо екосистему, що допомагає студентам і викладачам реалізувати свої ідеї, запускати стартапи та розвивати бізнес.

Інноваційний Хаб: Осередок Розвитку та Співпраці
В університеті успішно функціонує Інноваційний хаб Житомирської політехніки — платформа, де наука сприяє економічному зростанню. Тут ми:
-Підтримуємо інноваційні проекти. Забезпечуємо ресурси, менторську підтримку та доступ до сучасного обладнання для розвитку перспективних ідей.
-Сприяємо співпраці з бізнесом. Налагоджуємо партнерські відносини з провідними компаніями, щоб наші студенти могли отримати практичний досвід та працевлаштуватися за фахом.
-Створюємо нові технології. Впроваджуємо наукові розробки, щоб покращити світ.
Прикладом є воднева лабораторія, створена за підтримки Енергетичної асоціації «Українська Воднева Рада» Hydrogen Ukraine, яка передала університету водневий автомобіль «Toyota Mirai». У цій лабораторії студенти досліджуватимуть генерацію водню та його застосування в автомобільному транспорті.

Запрошуємо до Нас
Житомирська політехніка — це спільнота однодумців, де кожен може розкрити свій потенціал. Ми впевнені, що успіх — це результат колективної праці. Станьте частиною нашої динамічної та інноваційної спільноти, щоб отримати якісну освіту, цінний досвід та внести свій вклад у розвиток сучасної України.
Житомирська політехніка — це ваш шлях до успіху та майбутнього!
krastran41
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