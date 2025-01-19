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На рахунках українців зберігається
близько 1,4 трлн грн:...

На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 18:04

На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн:...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 квітня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 392,8 млрд грн.

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На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн: розміри та валюта вкладів
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 18:04

А скільки грошей на рахунках у народних обранців?Оприлюднити не бажаєте.
drishlia
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Модератори: Ірина_, Модератор

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