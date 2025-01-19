Станом на 1 квітня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 392,8 млрд грн.
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На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн: розміри та валюта вкладів
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Додано: Чет 24 кві, 2025 18:04
На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн:...
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На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн: розміри та валюта вкладів
Додано: Чет 24 кві, 2025 18:04
А скільки грошей на рахунках у народних обранців?Оприлюднити не бажаєте.
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