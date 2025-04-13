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Finance.ua: Скільки «служить»
електромобіль та чи...

Finance.ua: Скільки «служить» електромобіль та чи...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:03

Finance.ua: Скільки «служить» електромобіль та чи...

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо про термін життя «зелених» авто з позиції грошей
Finance.ua в цій статті вирішив розібратися, скільки загалом можуть прослужити електромобілі та в яку суму обійдеться обслуговування.

Дивися повний текст Скільки «служить» електромобіль та чи вигідно його утримання
D2
 
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