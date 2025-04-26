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Finance.ua: Як переказати гроші в Європу з України та...
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Додано: Нед 04 тра, 2025 09:55
Пропонуємо до обговорення:
Зараз це особливо актуально через наших біженців та зимові свята
Finance.ua у цій статті розглянув усі можливі варіанти надсилання коштів в обох варіантах, які наразі існують.
Дивися повний текст Як переказати гроші в Європу з України та навпаки
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Додано: Нед 04 тра, 2025 09:55
Спасибо,за информацию
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