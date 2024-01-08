RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Український завод випустив
потужний самоскид...

Український завод випустив потужний самоскид...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 08:12

Український завод випустив потужний самоскид...

Пропонуємо до обговорення:
Завод комунальної техніки «Альфатекс» випустив черговий потужний самоскид для великих задач — SHACMAN X3000. Про це повідомили на офіційній сторінці виробника у Фейсбуці.

Дивися повний текст
Український завод випустив потужний самоскид вантажопідйомністю 25 тонн (фото)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100347
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Український IT-експорт продовжує падати. Цьогоріч він...
R2 » Чет 28 лис, 2024 15:42
3 1215
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2024 17:07
Дюрі-бачі
Український медіасервіс Megogo виходить на новий ринок
R2 » Вів 05 бер, 2024 12:37
3 844
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 бер, 2024 11:12
Примат
Intel представила потужний «сервер на чіпі»
R2 » П'ят 09 лют, 2018 12:23
2 1297
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 січ, 2024 21:13
koljanovskiy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.