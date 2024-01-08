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Український завод випустив потужний самоскид...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 тра, 2025 08:12
Пропонуємо до обговорення:
Завод комунальної техніки «Альфатекс» випустив черговий потужний самоскид для великих задач — SHACMAN X3000. Про це повідомили на офіційній сторінці виробника у Фейсбуці.
Дивися повний текст Український завод випустив потужний самоскид вантажопідйомністю 25 тонн (фото)
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:24
Потужно,
а шо в ньому зі складових є українське?
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Vadim_
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:15
Vadim_ написав:
Потужно,
а шо в ньому зі складових є українське?
робоча сила, яка колеса прикручувала
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GALeon
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:31
R2 Shacman — марка вантажних автомобілів, що випускаються заводом Shaanxi Heavy-duty Automobile Group Co., Ltd. у китайському місті Сіань, провінція Шеньсі.
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tovpautov
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