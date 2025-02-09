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Finance.ua: Нові ліміти на
карткові перекази: що...

Finance.ua: Нові ліміти на карткові перекази: що...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:23

Finance.ua: Нові ліміти на карткові перекази: що...

Пропонуємо до обговорення:
Про чергові нововведення для українців
Finance.ua в цьому матеріалі розповідає про те, що саме зміниться з лімітами на карткові перекази від літа 2025 року та що загалом варто знати.

Дивися повний текст Нові ліміти на карткові перекази: що зміниться з 1 червня
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:23

В Привате есть ФОП счет
Также есть Золотая карта.
ФОП счет привязан к налоговой.

С ФОП счета деньги перебрасываются на Золотую того же клиента (один и тот же человек имеет ФОП карту и Золотую карту) и при этом Золотая также имеет такие же ограничения как и все.

Это все равно что, работая в налоговой, принеси справку для той же налоговой, о том что ты работаешь в налоговой.

Получается что правая рука не знает что делает левая.

Такое может быть только в нашей стране. Это позорище.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:54

Re: Finance.ua: Нові ліміти на карткові перекази: що...

Вчера была дискуссия с Сенсом - выяснилось, что оплата на юрлицо/ФОП за покупку или оказанные услуги по ИБАН входит в лимит по оплате у них.
Как оплатить если сумма выше лимита - хз.
При вопросе Монобанку - у них сумма оплаты на юрлиц/ФОП по ИБАН не входит в лимит.
У каких банков еще какие условия в этом случае?
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:15

  TUR написав:Вчера была дискуссия с Сенсом - выяснилось, что оплата на юрлицо/ФОП за покупку или оказанные услуги по ИБАН входит в лимит по оплате у них.
Как оплатить если сумма выше лимита - хз.
При вопросе Монобанку - у них сумма оплаты на юрлиц/ФОП по ИБАН не входит в лимит.
У каких банков еще какие условия в этом случае?


Банк Альянс - як видно зі скріна, банк Альянс IBAN перекази на власні рахунки у інші банки в ліміт не включає. Моно також не включає у ліміт такі перекази.
Райф не лімітує IBAN перекази на юросіб/ФОП
Navegantes
 
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