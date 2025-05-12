Огляд Finance.ua
У цьому матеріалі Finance.ua відібрав топ-5 банків, з яких оплачувати комуналку вигідно.
Дивися повний текст Оплата комуналки: з яких карток платити вигідніше
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 12 тра, 2025 11:39
Finance.ua: Оплата комуналки: з яких карток платити...
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Дивися повний текст Оплата комуналки: з яких карток платити вигідніше
Додано: Пон 12 тра, 2025 11:39
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