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Рассчет в долларах. Синие или зеленые?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 тра, 2025 14:36
Наверное актуальный вопрос в связи с нездоровым отношением к долларам зеленого цвета. Никогда не обращал внимания, но когда в обменнике мне за зеленые предложили 80% от курса то я немного напрягся)))). Обменник находился не в Украине, а в одной из европейских стран.
Как теперь относиться к обмену квартиры на доллары зеленого цвета? Какие мнения?
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chizh19691969
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