Рассчет в долларах. Синие или зеленые?

Доллары нового образца исчезли из российских банков. Ранее сообщалось о дефиците валюты. Сейчас, по данным SHOT, во многих обменниках новые банкноты практически не достать



Как рассказали SHOT в столичных кассах, валюта нового образца не поступает давно, продают только то, что приносят люди: «Нам их не привозят, им неоткуда взяться. Торгуем тем, что есть».



В Россельхозбанке на Тверской-Ямской, по словам сотрудников, вообще не бывает новых долларов. В «Фора-банке» на Грузинском Вале на данный момент валюты тоже нет, бывает редко. А в кассе «Финам» в Настасьинском переулке новых баксов не видели уже два года. В обменнике «Трансстройбанка» небольшое количество долларов нового образца есть, но придётся заплатить «комиссию за подбор купюр»: за каждые 100 баксов берут сверху 200 рублей.



По словам сотрудников касс, после сезона летних отпусков ситуация ухудшится. Старые купюры во многих странах не принимают, так что российские туристы вывозят остатки новых долларов.