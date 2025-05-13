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Рассчет в долларах. Синие или зеленые?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 тра, 2025 14:36
Наверное актуальный вопрос в связи с нездоровым отношением к долларам зеленого цвета. Никогда не обращал внимания, но когда в обменнике мне за зеленые предложили 80% от курса то я немного напрягся)))). Обменник находился не в Украине, а в одной из европейских стран.
Как теперь относиться к обмену квартиры на доллары зеленого цвета? Какие мнения?
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chizh19691969
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Додано: Вів 13 тра, 2025 15:02
chizh19691969 написав:Наверное актуальный вопрос в связи с нездоровым отношением к долларам зеленого цвета. Никогда не обращал внимания, но когда в обменнике мне за зеленые предложили 80% от курса то я немного напрягся)))). Обменник находился не в Украине, а в одной из европейских стран.
Как теперь относиться к обмену квартиры на доллары зеленого цвета? Какие мнения?
+20%
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GALeon
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Додано: Вів 13 тра, 2025 15:06
chizh19691969 написав:
в одной из европейских стран
Не соромтесь, назвіть де? Бо в ненці немає особливих проблем, якщо ви з довідкою про доходи прийдете в касу будь якого банку, або в ПБ тумбу напхаєте білих. Справді, в обмінках є різниця 0,1-0,2/грн на гуртовому обсязі. Правда й те, що нерухомість продавани віддають лише за сині, але відкрився новий тренд - у евро.
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kulikrom
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Додано: Вів 13 тра, 2025 15:10
chizh19691969 написав:
Как теперь относиться к обмену квартиры на доллары зеленого цвета? Какие мнения?
Менять квартиры на безналичные грн, как велит законодательство - и спать спокойно.
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Кащей
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Додано: Вів 13 тра, 2025 15:32
Вибачте, шановне панство, мовою оригіналу та копі/паст. Сьогоденнішня новина
Доллары нового образца исчезли из российских банков. Ранее сообщалось о дефиците валюты. Сейчас, по данным SHOT, во многих обменниках новые банкноты практически не достать
Как рассказали SHOT в столичных кассах, валюта нового образца не поступает давно, продают только то, что приносят люди: «Нам их не привозят, им неоткуда взяться. Торгуем тем, что есть».
В Россельхозбанке на Тверской-Ямской, по словам сотрудников, вообще не бывает новых долларов. В «Фора-банке» на Грузинском Вале на данный момент валюты тоже нет, бывает редко. А в кассе «Финам» в Настасьинском переулке новых баксов не видели уже два года. В обменнике «Трансстройбанка» небольшое количество долларов нового образца есть, но придётся заплатить «комиссию за подбор купюр»: за каждые 100 баксов берут сверху 200 рублей.
По словам сотрудников касс, после сезона летних отпусков ситуация ухудшится. Старые купюры во многих странах не принимают, так что российские туристы вывозят остатки новых долларов.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 15:35
Зараз в Казахстані, тут різниця курсу між старими і новими приблизно 10% (на базарі в мінял сині +5% від офіційного, а сірі - мінус 5%). Зате забрали від мене проблемі сірі за курсом 505 (в банку тоді був курс 526), які тумба Привата не приймала і в Європі машинка пропускала через раз
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Дюрі-бачі
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