Євросоюз готується застосувати набагато вищі мита на український імпорт. Це рішення вдарить по економіці Києва у вирішальний момент боротьби з російською агресією.
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ЄС має намір запровадити вищі мита на український імпорт, — FT
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Додано: Сер 14 тра, 2025 14:31
ЄС має намір запровадити вищі мита на український...
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ЄС має намір запровадити вищі мита на український імпорт, — FT
Додано: Сер 14 тра, 2025 14:32
сільськогосподарська продукція - дефіцитний у світі товар... якщо не хоче ЄС, купить Африка і Азія... це абсолютно не важливо.
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