Покупка і продаж платини

Добрий день,
На форумі я новий, але слідкую десь з року 2009.. Тобто, знаю про цей форум вже років 16.
Питання в мене наступне. Як можна помітити, зараз платина дуже просіла в ціні порівняно з золотом. Це дійсно історичний момент. Тому в мене виникло питання, а чому б не вікласти на довгострок?
Не буду тут писати про рівні покупки і т д..
Запитаю наступне.
Я з Дніпра. Почав цікавитись... Платину зараз можна купити по 50 долл за грам.
Але ніхто її обратно не викупляє, я реально шукав місця, де її продати - немає! Тут на форумі у заявках на покупку-продаж металів також немає платини.
Чому так? Її реально взагалі продати? Маржа, мабуть, буде дуже велика, так?