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Finance.ua: До 50 тис. грн: які доплати пропонують...
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Додано: Вів 20 тра, 2025 15:17
Пропонуємо до обговорення:
Гроші від органів місцевого самоврядування для мобілізованих
Мобілізаційна кампанія кінця минулого – початку нинішнього року йде з великими труднощами. Почасти з цієї причини як держава, так і органи місцевого самоврядування намагаються, крім примусу, розробити методи стимулювання для новобранців, які поповнюють лави Збройних сил України. В основному, звісно, йдеться про гроші – як у вигляді заробітної плати, так і додаткових виплат.
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Додано: Вів 20 тра, 2025 15:17
а если я служу и сомнрй нет связи мобильной только вайфай а мне надо передать документы в тцк, какое еще заявление надо писать помимо документов хоть бы образец дали или адрес киевской почты емй, как их отправить если нет почты рядом?
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armynskaya29000
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Додано: Вів 20 тра, 2025 15:48
armynskaya29000 написав:
как их отправить если нет почты рядом?
почта рядом є. І ваші туди їздять.
Отпросюєтесь і їдете,
або передаєте через П̶о̶д̶є̶л̶ь̶н̶і̶к̶і̶в побратимів.
Тут як постелете, так будете спати.
Люди й наркотики через пошту пересилають і зброю додому блаблакаром)
а це якісь документи...
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