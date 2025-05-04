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Finance.ua: До 50 тис. грн:
які доплати пропонують...

Finance.ua: До 50 тис. грн: які доплати пропонують...
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:17

Finance.ua: До 50 тис. грн: які доплати пропонують...

Пропонуємо до обговорення:
Гроші від органів місцевого самоврядування для мобілізованих
Мобілізаційна кампанія кінця минулого – початку нинішнього року йде з великими труднощами. Почасти з цієї причини як держава, так і органи місцевого самоврядування намагаються, крім примусу, розробити методи стимулювання для новобранців, які поповнюють лави Збройних сил України. В основному, звісно, йдеться про гроші – як у вигляді заробітної плати, так і додаткових виплат.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:17

а если я служу и сомнрй нет связи мобильной только вайфай а мне надо передать документы в тцк, какое еще заявление надо писать помимо документов хоть бы образец дали или адрес киевской почты емй, как их отправить если нет почты рядом?
armynskaya29000
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:48

  armynskaya29000 написав:как их отправить если нет почты рядом?
почта рядом є. І ваші туди їздять.
Отпросюєтесь і їдете,
або передаєте через П̶о̶д̶є̶л̶ь̶н̶і̶к̶і̶в побратимів.
Тут як постелете, так будете спати.
Люди й наркотики через пошту пересилають і зброю додому блаблакаром)
а це якісь документи...
Banderlog
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