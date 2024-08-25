З 1 вересня 2025 року українські вчителі загальної середньої освіти отримуватимуть подвійну щомісячну доплату — її розмір зросте з 1000 до 2000 гривень.
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Вчителям збільшать доплату з 1 вересня
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Додано: Суб 24 тра, 2025 17:18
Вчителям збільшать доплату з 1 вересня
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Дивися повний текст
Вчителям збільшать доплату з 1 вересня
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