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Вчителям збільшать
доплату з 1 вересня

Вчителям збільшать доплату з 1 вересня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 тра, 2025 17:18

Вчителям збільшать доплату з 1 вересня

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня 2025 року українські вчителі загальної середньої освіти отримуватимуть подвійну щомісячну доплату — її розмір зросте з 1000 до 2000 гривень.

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Вчителям збільшать доплату з 1 вересня
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