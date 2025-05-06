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Працевлаштування ВПО: скільки осіб знайшли роботу від...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 тра, 2025 13:07
Пропонуємо до обговорення:
Від початку року Державна служба зайнятості працевлаштувала понад 13 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це на 7% більше, ніж за відповідний аналогічний минулого року.
Дивися повний текст Працевлаштування ВПО: скільки осіб знайшли роботу від початку року
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Додано: Нед 25 тра, 2025 13:08
Дивне поняття ВПО, якщо це чоловік 18-60 то як можна стати ВПО ? Це якийсь феномен ВПО . Чоловік 18-60 Це не ВПО , а ухилянт.
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