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Як працює електронна
черга в ЦНАПах

Як працює електронна черга в ЦНАПах
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:08

Як працює електронна черга в ЦНАПах

Пропонуємо до обговорення:
В Україні дедалі більше центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) приєднуються до системи електронної черги. Це дозволяє громадянам заздалегідь записатися на візит — обравши потрібну послугу, дату й час онлайн.

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Як працює електронна черга в ЦНАПах
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:08

Нормально. Але коли оновлювали дані то було трохи почекати
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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