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Офіційно представлено оновлений
Land Rover Defender (фото)

Офіційно представлено оновлений Land Rover Defender (фото)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:10

Офіційно представлено оновлений Land Rover Defender (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Опубліковано офіційні фотографії нового Land Rover Defender 2026 року. Загальний дизайн автомобіля не зазнав істотних змін. Були скориговані лише деякі деталі зовнішності машини.

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Офіційно представлено оновлений Land Rover Defender (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:10

А яка ціна?
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