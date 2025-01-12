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Офіційно представлено оновлений Land Rover Defender (фото)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:10
Пропонуємо до обговорення:
Опубліковано офіційні фотографії нового Land Rover Defender 2026 року. Загальний дизайн автомобіля не зазнав істотних змін. Були скориговані лише деякі деталі зовнішності машини.
Дивися повний текст Офіційно представлено оновлений Land Rover Defender (фото)
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Додано: Чет 29 тра, 2025 13:10
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