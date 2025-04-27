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Знищення стратегічної авіації:
яких збитків завдала...

Знищення стратегічної авіації: яких збитків завдала...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 10:56

Знищення стратегічної авіації: яких збитків завдала...

Пропонуємо до обговорення:
Спецоперація «Павутина», яку СБУ провела 1 червня 2025 року, завдала рф збитків на понад $7 мільярдів, знищивши понад 40 російських літаків.

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Знищення стратегічної авіації: яких збитків завдала кремлю спецоперація «Павутина»
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 10:57

70 кілометрів за майже 4 години? В чому справа що така швидкість?
vovka2008
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