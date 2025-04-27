Спецоперація «Павутина», яку СБУ провела 1 червня 2025 року, завдала рф збитків на понад $7 мільярдів, знищивши понад 40 російських літаків.
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Знищення стратегічної авіації: яких збитків завдала кремлю спецоперація «Павутина»
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Додано: Вів 03 чер, 2025 10:56
Знищення стратегічної авіації: яких збитків завдала...
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Дивися повний текст
Знищення стратегічної авіації: яких збитків завдала кремлю спецоперація «Павутина»
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