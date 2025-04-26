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Податки «з'їли» понад половину
прибутків банків: хто...

Податки «з'їли» понад половину прибутків банків: хто...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 15:16

Податки «з'їли» понад половину прибутків банків: хто...

Пропонуємо до обговорення:
За підрахунками Опендатабота, у 2024 році українські банки заробили 186,8 млрд грн до оподаткування. Ця сума майже повністю збігається із попередніми даними Нацбанку.

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Податки «з'їли» понад половину прибутків банків: хто доплатив найбільше
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 15:16

треба було це зробити ще у 2015
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