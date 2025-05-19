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Finance.ua: Банківські програми лояльності: огляд...
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:19
Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо про найпривабливіші варіанти
Finance.ua ознайомилася з різноманітними пропозиціями програм лояльності, які в наші дні можуть запропонувати банки. Подробиці у цьому огляді.
Дивися повний текст Банківські програми лояльності: огляд вигідних варіантів
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:19
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇
Якими програмами лояльності користуєтеся?
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:27
2% кышмыша от пиреус, без% рассрочка от пумб, бесконечный льготный период от сенс хамелион. По кешбэку сенс хитрож.пый, подкидывает те категории которыми я не пользуюсь, типа такси, кино, цветы, косметика, космические корабли.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:16
Wirująświatła написав:2% кышмыша от пиреус, без% рассрочка от пумб, бесконечный льготный период от сенс хамелион. По кешбэку сенс хитрож.пый, подкидывает те категории которыми я не пользуюсь, типа такси, кино, цветы, косметика, космические корабли.
Сенс класний тим, що є можливість мати кешбек, хоч невеликий, усіх операцій через токенізовану картку (епл/гугл пей), а на максимальному рівні ця категорія йде по дефолту одразу до інших, які можна обрати
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