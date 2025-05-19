RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки для вашого гаманця
/
Finance.ua: Банківські
програми лояльності: огляд...

Finance.ua: Банківські програми лояльності: огляд...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:19

Finance.ua: Банківські програми лояльності: огляд...

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо про найпривабливіші варіанти
Finance.ua ознайомилася з різноманітними пропозиціями програм лояльності, які в наші дні можуть запропонувати банки. Подробиці у цьому огляді.

Дивися повний текст Банківські програми лояльності: огляд вигідних варіантів
D2
 
Повідомлень: 404
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:19

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

Якими програмами лояльності користуєтеся?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6188
З нами з: 25.01.06
Подякував: 75 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:27

2% кышмыша от пиреус, без% рассрочка от пумб, бесконечный льготный период от сенс хамелион. По кешбэку сенс хитрож.пый, подкидывает те категории которыми я не пользуюсь, типа такси, кино, цветы, косметика, космические корабли.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30363
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2517 раз.
Подякували: 3502 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:16

Re: Finance.ua: Банківські програми лояльності: огляд...

Wirująświatła написав:2% кышмыша от пиреус, без% рассрочка от пумб, бесконечный льготный период от сенс хамелион. По кешбэку сенс хитрож.пый, подкидывает те категории которыми я не пользуюсь, типа такси, кино, цветы, косметика, космические корабли.
Сенс класний тим, що є можливість мати кешбек, хоч невеликий, усіх операцій через токенізовану картку (епл/гугл пей), а на максимальному рівні ця категорія йде по дефолту одразу до інших, які можна обрати
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36274
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 8222 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Інвестиції у нерухомість: скільки заробляють...
D2 » Сер 28 тра, 2025 11:46
1 1488
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 тра, 2025 11:47
Модератор
Finance.ua: Чи вигідно інвестувати в житло у невеликих...
D2 » Сер 21 тра, 2025 10:48
1 1548
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 тра, 2025 10:48
Модератор
Finance.ua: Иранские беспилотники и дроны-камикадзе в...
D2 » Сер 05 жов, 2022 07:38
3 3702
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 тра, 2025 13:07
michaelvolia_136

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4884)
13.06.2025 15:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron