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Finance.ua: Нові тарифи мобільних операторів: що...
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Додано: Пон 16 чер, 2025 12:17
Пропонуємо до обговорення:
Про ціни від Київстар, Lifecell та Vodafone
Зростання тарифів мобільного зв’язку в Україні є відчутним для мільйонів користувачів. Попри війну, економічну нестабільність і зниження платоспроможності населення, оператори змушені підвищувати ціни через зростання витрат, зокрема на електроенергію та ремонт мереж після обстрілів, а також через необхідність інвестицій у розвиток цифрової інфраструктури. У цьому матеріалі Finance.ua пропонує повний огляд актуальних тарифів, позиції компаній і прогнози щодо майбутніх змін.
Дивися повний текст Нові тарифи мобільних операторів: що змінюється для абонентів
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Додано: Пон 16 чер, 2025 12:17
Шановні читачі, чи змінили Ви тариф або оператора після останнього підвищення цін?
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Ірина_
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Додано: Пон 16 чер, 2025 12:51
Ірина_
Дві сімки юзаю. По черзі. На звʼязку вони обидві завжди, але пакет поповнюю один.
Що це дає?
Якщо одну сімку довго не поповнювати, оператор починає пропонували акційний тариф на кілька місяців або на рік. Переходимо. Інший пакет відлежується без поповнень.
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Hotab
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Додано: Суб 26 лип, 2025 19:51
Я правильно понимаю,что самый дешевый тариф по предоплате у Vodafone -270 грн? А У Lifecell нет предоплаты вообще? Заранее Спасибо за ответ.
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igor_egor202
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