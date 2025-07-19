Finance.ua: Нові тарифи мобільних операторів: що...

Про ціни від Київстар, Lifecell та Vodafone Зростання тарифів мобільного зв’язку в Україні є відчутним для мільйонів користувачів. Попри війну, економічну нестабільність і зниження платоспроможності населення, оператори змушені підвищувати ціни через зростання витрат, зокрема на електроенергію та ремонт мереж після обстрілів, а також через необхідність інвестицій у розвиток цифрової інфраструктури. У цьому матеріалі Finance.ua пропонує повний огляд актуальних тарифів, позиції компаній і прогнози щодо майбутніх змін.
Ірина_ Дві сімки юзаю. По черзі. На звʼязку вони обидві завжди, але пакет поповнюю один. Що це дає? Якщо одну сімку довго не поповнювати, оператор починає пропонували акційний тариф на кілька місяців або на рік. Переходимо. Інший пакет відлежується без поповнень.
Платіть наперед та користуйтеся своїм тарифом протягом 12 місяців – пакет послуг буде оновлюватися автоматично відповідно до поточних умов тарифного плану та без обов’язкових платежів щомісяця. Будьте онлайн із інтернетом, вільно телефонуйте по Україні, а також користуйтеся іншими послугами, що входять до вашого пакета.
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