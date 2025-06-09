Оренда житла в Україні з початку року подорожчала, але повільніше, ніж загальна інфляція. Західні області залишаються найдорожчими.
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Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні — свіжі дані Держстату
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Додано: Пон 16 чер, 2025 13:01
Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні —...
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Дивися повний текст
Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні — свіжі дані Держстату
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