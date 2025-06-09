RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Скільки коштує оренда однокімнатної
квартири в Україні —...

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 13:01

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні —...

Пропонуємо до обговорення:
Оренда житла в Україні з початку року подорожчала, але повільніше, ніж загальна інфляція. Західні області залишаються найдорожчими.

Дивися повний текст
Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні — свіжі дані Держстату
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100394
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 13:02

Особенно в сумской области рост , такую херню пишете
reshetnikov_app
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 07.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні —...
R2 » Пон 09 чер, 2025 17:12
6 483
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 чер, 2025 09:50
vk2025
Зарплати українців зростають, але не для всіх: скільки...
R2 » Сер 11 чер, 2025 11:01
1 148
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 чер, 2025 11:01
olegv
Понад 50 тисяч ФОПів в Україні залучені до протиправних...
R2 » П'ят 30 тра, 2025 12:03
2 428
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 тра, 2025 12:04
khortvladimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.