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В яких банках тримають гроші власники вкладів понад 600...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 чер, 2025 14:50
Пропонуємо до обговорення:
Невеликі банки зупинили корегування депозитних ставок. Виключенням став банк Кліринговий Дім, який за останні два тижні зменшив дохідність вкладів у гривні, доларі та євро.
Дивися повний текст В яких банках тримають гроші власники вкладів понад 600 тис. грн (інфографіка)
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Додано: Пон 16 чер, 2025 14:50
Приват банк, це останній банк де б я тримав кошти!!
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