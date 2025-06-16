|
|
|
Експерт заявив, бюджетні продукти в Україні здорожчали...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 чер, 2025 19:35
Пропонуємо до обговорення:
Продукти харчування в Україні у 2025 році все більше зрівнюються за ціною із товарами у світі. Українці платять за їжу набагато більші суми зі своїх бюджетів, ніж європейці.
Дивися повний текст Експерт заявив, бюджетні продукти в Україні здорожчали швидше, ніж дорогі
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100399
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 21 чер, 2025 19:35
Та все блін .Снікерс на 50% з 42 грн до 63
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9180 раз.
- Подякували: 1067 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|