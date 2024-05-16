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На що вистачає української пенсії
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 чер, 2025 09:17
Пропонуємо до обговорення:
Для більшості українських пенсіонерів щомісячна пенсія — єдине джерело доходу. Це ті кошти, які мають закривати всі базові потреби. Попри те, що після індексації у березні 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 10% порівняно з минулим роком і наразі становить 6 341 грн, з урахуванням інфляції на рівні 14,6%, реальна купівельна спроможність пенсіонерів знизилася.
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