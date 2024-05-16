RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
На що вистачає
української пенсії

На що вистачає української пенсії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 09:17

На що вистачає української пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Для більшості українських пенсіонерів щомісячна пенсія — єдине джерело доходу. Це ті кошти, які мають закривати всі базові потреби. Попри те, що після індексації у березні 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 10% порівняно з минулим роком і наразі становить 6 341 грн, з урахуванням інфляції на рівні 14,6%, реальна купівельна спроможність пенсіонерів знизилася.

Дивися повний текст
На що вистачає української пенсії
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100400
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Топ-10 місць для комфортного життя на пенсії з бюджетом...
R2 » Пон 29 лип, 2024 17:45
3 1141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2024 11:58
Примат
Чи може пенсіонер відмовитися від своєї пенсії —...
R2 » Чет 27 чер, 2024 10:19
3 1191
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 10:26
hxbbgaf
Пенсії в Україні: чи можна змінити дату отримання виплат...
R2 » Чет 16 тра, 2024 10:49
1 1254
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2024 10:49
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.