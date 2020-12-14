Додано: Нед 24 сер, 2025 19:36

Странно

Деньги полученные от заказчика на ремонт, постройку, разработку, или просто от продажи инстаконфетки с плинтусАми в овноблоке в ипенях должны проверяться получателем(продавцом бетона/услуг) на предмет их юридической и моральной чистоты в кармане заказчика/покупателя?

Начнём сразу с АТБ и Привата, как они возникли и как их хозяева стали миллиардерами за 10 максимум лет в стране, где кредит бизнесмену в банке - не средство развития бизнеса. Процент не тот чтоб что то отрастало и ширилось. Хотя помню Беня делал кое-кому нюансы, а кое-кто - ноги. Но преуспели в этих кредитах под воздух - госбанки.