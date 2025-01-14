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ТОП-5 найгірших моделей
смартфонів (фото)

ТОП-5 найгірших моделей смартфонів (фото)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 06:27

ТОП-5 найгірших моделей смартфонів (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Останні 18 років ринок мобільних пристроїв еволюціонував так стрімко, що навіть бюджетні моделі здатні задовольнити базові потреби користувачів. Проте експерти нагадують, що серед сотень пропозицій усе ще трапляються відверто слабкі апарати, які розчаровують автономністю, камерою чи екраном.

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ТОП-5 найгірших моделей смартфонів (фото)
R2
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