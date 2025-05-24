Україна має адаптувати свою правову систему з європейською, адже вступ до ЄС передбачає перехід на євро.
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У МВФ розповіли, що думають про перехід України на євро
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 04:06
У МВФ розповіли, що думають про перехід України на євро
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Дивися повний текст
У МВФ розповіли, що думають про перехід України на євро
Додано: П'ят 27 чер, 2025 04:07
"Васіляускас нагадав, що введення євро є юридичним зобов’язанням для країн, які приєднуються до ЄС. Виняток мають лише держави, що домовилися про спеціальні умови ще під час вступу, наприклад, Данія."
Как-то странное обязательство, которое можно договориться не исполнять И что договориться мешает? В ЕС кроме Дании ещё 6 стран не на евро. И Великобритания на него не переходила, не собиралась и даже не могла (не удовлетворяла условию ниже). Не так уж мало "исключительных". Или это отмазка такая, что раз на евро переходить не готовы (а это не просто согласие правительства, а пачка дополнительных условий, например, "должна как минимум два года участвовать в составе европейского механизма установления обменных курсов"), то шиш вам, а не ЕС?
Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:44
moveton Є країни, як Чехія чи Польща, яким перехід на Євро завдасть тільки шкоду, а є та ж Румунія як б хотіла перейти на Євро, але їх не пускають бо не виконані критерії.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:53
Ніхто не заборонить перейти на євро б-якій державі.
Проблема в тому, що це позбавляє владу магії "друкарського верстату"
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